Pioli guarda il lato positivo del Milan, la reazione allo svantaggio: "Dovevamo segnare almeno 4-5 goal" Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata 2-2 contro la Salernitana.

A cura di Vito Lamorte



"Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Avremmo potuto fare 4 o 5 gol. Dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra. Abbiamo preso gol con un giocatore per terra". Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata 2-2 contro la Salernitana.

L'allenatore rossonero ha analizzato così il match: "Lascia rimpianti, come tante altre volte in stagione. La cosa più difficile era sbloccarla, ce l’abbiamo fatta e controllandola bene. Poi abbiamo commesso disattenzioni che a questi livelli non possiamo permetterci. Siamo riusciti a recuperarla ma non era quello che volevamo".

L'allenatore del Milan ha proseguito così il suo commento sulla partita dell'Arechi e sugli episodi che hanno portato al gol la Salernitana: "Un insieme di cose. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità. Ci vuole più attenzione, più intensità, più presa della marcatura. Tante cose che paghiamo a caro prezzo e che ci tolgono punti. Siamo alla ricerca della fiducia e poi ci viene sempre meno, ma per colpa nostra".

Stasera sono usciti per infortunio Kjaer e Tomori e su questa situazione Pioli si è espresso così: “Difficile dar spiegazioni. Siamo in difficoltà. Sono tanti tanti, dobbiamo trovar in fretta una soluzione. Ci stiam mettendo tutto quello che abbiamo a livello di cure e prevenzione. Al momento lavoro non ci dá risultati che speravamo di ottenere”.

In merito all'atteggiamento tenuto dalla squadra dopo il gol del vantaggio l'allenatore rossonero e alle difficoltà nel controllare le partite l'allenatore del Milan si è espresso così: "Controllare la partita non vuol dire gestire la palla indietro, ma non lasciare palla agli avversari e provare ad andare avanti per chiudere i giochi. Purtroppo non ci riusciamo e questo è un limite importante".