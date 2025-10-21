Pio Esposito si commuove abbracciando Bonny dopo aver segnato il suo 1° gol in Champions

Una favola che continua e che appare solamente ai primi capitoli: Francesco Pio Esposito ha lasciato il segno anche in Champions League con la maglia dell'Inter. Una prima volta assoluta per il giovane attaccante nerazzurro nel poker in trasferta sul campo del Royale Union SG, dove la squadra di Chivu ha rimarcato il territorio europeo con la terza vittoria consecutiva e senza subire ancora alcun gol. Per Esposito, il merito di averci creduto ed esserci riuscito: con conseguente immediata emozione, mostrata alle telecamere nell'abbraccio a Bonny, autore di un sontuoso assist.

Pio Esposito titolare in Champions, la fiducia di Chivu ben ripagata

Una prima volta che resta per sempre: il 20 ottobre 2025 per Pio Esposito si aggiunge un'altra perla da incastonare in una carriera solo agli inizi e già cosparsa di applausi e consensi. Cristian Chivu lo inserisce sin dall'inizio nella formazione anti Union, in assenza di Thuram le cui condizioni lasciano in ansia il popolo nerazzurro che dovrà fare a meno del francese anche nel big match di campionato contro il Napoli. Una fiducia che il giovane attaccante si merita e alla quale risponde nel migliore dei modi bagnando la propria prestazione con il 1° gol in assoluto in Champions League.

Esposito: il gol, l'emozione e l'esultanza commossa verso Bonny

E' il 76′ e la gara è oramai indirizzata sui binari interisti: 3-0 per Lautaro e compagni, ma non basta. Ci pensa la coppia di riserva delle meraviglie Bonny-Esposito a confezionare il poker col fiocco nerazzurro. L'ex Parma scappa sulla sinistra, si beve un paio di avversari poi vede Pio in mezzo all'area e gli offre l'assist perfetto: colpo deciso in porta e palla che si infila in porta. Nell'immediato istante in cui scatta la consapevolezza della rete, sul volto di Esposito si disegna un misto tra felicità ed emozione, che poi si riversa tutta nell'esultanza. Un abbraccio commosso verso Bonny e un segno evidente con cui ringrazia il compagno per avergli regalato la più grande gioia.

Esposito sul podio dei più giovani goleador di sempre dell'Inter in Champions

Dopo aver bagnato la sua presenza in Nazionale maggiore segnando anche lì il suo primo gol, Esposito si è ripetuto anche con la maglia dell'Inter in campo internazionale: con la rete siglata all'Union, a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni, diventa il terzo marcatore più giovane della storia nerazzurra in Champions League, dietro a Balotelli (18 anni, 2 mesi, 23 giorni) e Martins (18 anni, 4 mesi, 19 giorni), scalzando dal podio Ventola (20 anni, 4 mesi, 27 giorni).