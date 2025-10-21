L’Inter travolge l’Union SG e prosegue il percorso netto in Champions: assist e gol per Pio Esposito

Champions League
L’Inter di Chivu conferma la sua marcia perfetta in Champions League travolgendo 4-0 l’Union Saint-Gilloise a Bruxelles. I nerazzurri trovano i gol con Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Pio Esposito (alla prima rete in Europa), dominando la partita dopo una partenza in salita.
A cura di Michele Mazzeo
L'Inter di Chivu prosegue il suo percorso netto in Champions League. I nerazzurri espugnano il Lotto Park di Bruxelles battendo 4-0 l'Union Saint-Gilloise e conquistano la terza vittoria consecutiva nel girone, portandosi a quota nove punti.

La partita inizia in salita: l'Union SG parte forte e mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra con le iniziative di David e Niang, ma Sommer e la difesa reggono l'urto. Dopo un avvio equilibrato, l'Inter prende il controllo del possesso palla, superando il 70% nella prima metà del primo tempo. La rete che sblocca il match arriva al 41′, con Denzel Dumfries bravo a sfruttare un rimpallo in area e trafiggere Scherpen. Inutili le proteste dei belgi per il tocco di mano precedente di Bisseck. L'Inter non si ferma: al 45'+1′, Lautaro Martinez raddoppia con un destro a giro dopo un perfetto assist di Pio Esposito, mandando i nerazzurri al riposo con un vantaggio netto.

La ripresa conferma il dominio nerazzurro. Al 52′, dopo l'intervento del VAR sul fallo di mano di McAllister, Calhanoglu trasforma il rigore e porta l'Inter sul 3-0. La gestione del match è impeccabile: l'Union SG prova a reagire ma gli spazi sono chiusi e le azioni offensive neutralizzate con ordine tattico. Nel finale, a coronare una serata perfetta, il giovane Pio Esposito segna il suo primo gol in Champions League, fissando il 4-0 definitivo.

Dal punto di vista tattico, Chivu conferma il 3-5-2 ma cambia tanti uomini rispetto al solito undici titolare con Sommer in porta, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, e la coppia d'attacco Lautaro-Esposito supportata da Calhanoglu, Frattesi e Zielinski in mediana. Gli esterni Dumfries e Carlos Augusto garantiscono ampiezza e continuità nella fase offensiva. La partita dimostra come l'Inter sappia reagire anche dopo momenti di pressione iniziale, gestendo il possesso e finalizzando con freddezza nelle occasioni decisive.

Con questo successo, l'Inter consolida il primato nel girone e mantiene il punteggio pieno, proiettandosi con fiducia verso le prossime sfide europee. La prestazione evidenzia una squadra solida, capace di alternare gestione e intensità, con giovani come Esposito pronti a lasciare il segno.

L'Inter di Chivu conferma così non solo la forza offensiva, ma anche la capacità di controllo della partita, proseguendo il suo cammino perfetto in Champions League e dimostrando continuità e concretezza.

