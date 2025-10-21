Champions League
Union SG-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Dumfries e Lautaro scacciano i fantasmi a Bruxelles

La diretta live di Union SG-Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

21 Ottobre 2025 20:00
Ultimo agg. 22:03
La diretta live della partita Union SG-Inter per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Il gol di Dumfries nei minuti finali del primo tempo sblocca il match che fin lì aveva visto i belgi più pericolosi, prima dell'intervallo poi ci pensa Lautaro Martinez a scacciare definitivamente i fantasmi siglando la rete dello 0-2. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.

22:03

Comincia il secondo tempo

Il match è ripreso: le due squadre hanno dato il via alla ripresa con l'Inter che si è fatta subito pericolosa con l'incursione di Lautaro Martinez.

21:48

Lautaro raddoppia: Union SG-Inter 0-2

Azione di contropiede dell'Inter condotta da Dumfries: l'olandese si avvicina all'area di rigore dei belgi, serve Pio Esposito che la fa scorrere alla sua sinistra per l'accorrente Lautaro Martinez che con una perfetta conclusione sul palo opposto batte Scherpen e segna il gol dello 0-2 proprio nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro in questo primo tempo.

21:42

Dumfries porta avanti l'Inter

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il gol dell'Inter che sblocca la partita: il colpo di testa di Bisseck si trasforma in un assist per Dumfries che tutto solo a due passi dalla linea di porta si gira e conclude a rete battendo l'incolpevole Scherpen.

21:31

L'Inter chiede un calcio di rigore per l'intervento di Leysen su Lautaro

Lautaro Martinez cade in area dopo l'irruento intervento di Leysen che appoggia la mano sulla spalla dell'attaccante dell'Inter. L'argentino protesta ma l'arbitro lascia correre e il VAR non interviene.

21:25

Calhanoglu cerca il jolly dalla distanza: Scherpen attento

Calhanoglu prova sorprendere Scherpen con una conclusione dalla distanza, l'altissimo portiere della formazione belga si distende e devia il pallone in angolo.

21:18

Prima occasione per l'Inter: Esposito non riesce a centrare lo specchio della porta

Prima vera occasione da gol creata dall'Inter: Lautaro Martinez attacca la profondità sorprendendo la difesa belga sulla perfetta scucchiaiata di Calhanoglu, l'argentino controlla e mette subito al centro per l'accorrente Pio Esposito che in scivolata arriva sul pallone senza però riuscire ad indirizzarlo verso la porta avversaria.

21:06

Sommer decisivo due volte e Lautaro salva sulla linea di porta: Inter in difficoltà

Parte fortissimo l'Union Saint-Gilloise con Sommer chiamato ad intervenire due volte per evitare il gol del vantaggio belga sulle conclusioni di David e Rasmussen mentre Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio d'angolo è stato protagonista di un clamoroso salvataggio sulla propria linea di porta.

21:00

Union SG-Inter in diretta, inizia la partita

Union SG-Inter in diretta, inizia la partita.

20:45

Come arriva l'Inter a questa partita

L'Inter arriva a questa sfida di Champions dopo aver battuto la Roma di Gasperini all'Olimpico grazie a un gol di Bonny. I nerazzurri si sono portati a pari punti con i giallorossi e col Napoli a 16 lunghezze a -1 dal Milan capolista solitario con 16. Un cammino importante per la squadra di Chivu che dopo un inizio di stagione difficile ha invertito la rotta nel modo giusto.

20:30

Come arriva l'Union SG alla partita di oggi

L'Union SG è primo nel campionato belga con 26 punti nelle 11 partite giocate frutto di 8 vittorie, 2 pareggia e una sconfitta e con un bottino di 22 gol fatti e solo 6 subiti. Alle spalle il ben più quotato Bruges che invece di punti ne ha 23. L'ultima sfida i belgi l'hanno vinta col punteggio di 3-1 su Charleroi.

20:15

Union Saint Gilloise-Inter, le formazioni ufficiali

Union Saint-Gilloise (4-3-3): Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Van de Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, David, Niang. All. Hubert.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu.

20:00

Dove vedere Union SG-Inter di Serie A in TV e streaming

La partita tra Union SG e Inter si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non sarà disponibile invece la diretta televisiva in chiaro. Per lo streaming gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma sarà possibile vedere la partita in diretta anche abbonandosi a NOW.

Inter
