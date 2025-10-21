Union SG-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Dumfries e Lautaro scacciano i fantasmi a Bruxelles

La partita tra Union SG e Inter si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta tv su Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non sarà disponibile invece la diretta televisiva in chiaro. Per lo streaming gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma sarà possibile vedere la partita in diretta anche abbonandosi a NOW.