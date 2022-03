Perché si gioca Turchia-Italia stasera se la Nazionale è già fuori dai Mondiali 2022 Turchia-Italia è l’amichevole che si giocherà oggi, martedì 29 marzo, tra le due semifinaliste dei playoff Mondiali eliminate da Portogallo e Macedonia del Nord. Era stata programmata da tempo dalla FIFA.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia scenderà in campo questa sera, martedì 29 marzo, contro la Turchia. Una giornata che avrebbe dovuto celebrare la qualificazione degli azzurri ai Mondiali dopo il flop del 2018 si è invece trasformata in una delle amichevoli più tristi degli ultimi anni. La gara si giocherà a Konya, nel cuore dell'Anatolia in Turchia, alle ore 20:45 e vedrà scontrarsi le due Nazionali perdenti dalle due semifinali playoff del percorso C. Una partita che però dovrà essere onorata e che servirà agli azzurri per rialzare la testa dopo il ko rimediato a Palermo contro la Macedonia del Nord.

L'amichevole di martedì 29 marzo era stata però da tempo programmata dalla FIFA che aveva deciso di non sprecare questo slot visto il fitto calendario di impegni in Europa per i vari club. Ecco perché si è deciso di giocare questa partita con il solo intento di mettere in palio punti importanti per il ranking. Punti che saranno fondamentali all'Italia, in caso di vittoria, in vista dei sorteggi che andranno a formare i gironi validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 e poi per quelli che verranno creati in vista degli Europei 2024.

L'Italia arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 0-1 contro la Macedonia del Nord al ‘Barbera'. Un risultato che permette a Elmas e compagni di giocarsi la finale playoff contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo sperando in un posto ai Mondiali. La Nazionale di Santos era infatti riuscita a battere la Turchia grazie al 3-1 del ‘Dragao' che ha visto protagonista in negativo Burak Yilmaz. L'attaccante era stato prima bravo a rimettere in piedi la partita con il gol del momentaneo 2-1 per poi divorarsi l'opportunità del possibile 2-2 sparando alle stelle il rigore della speranza.

Turchia-Italia arriva dunque nel momento peggiore per due Nazionali che si giocheranno questa gara con l'umore sotto i tacchi. Una sfida che il Portogallo aveva già deciso invece di non giocare nel caso in cui avesse perso la semifinale. La rinuncia infatti avrebbe comportato una penale salatissima da parte della FIFA ai danni della Federazione che avesse deciso di dare forfait. Anzi, la partecipazione a questo evento garantisce alla Federcalcio italiana un introito pari a 3 milioni di euro dai diritti televisivi che saranno fondamentali in vista delle perdite previste per il flop Mondiali.