Perché Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Wesley: “salvato” dall’infortunio

Da regolamento la decisione dell’arbitro, Colombo, è corretta: si chiama DOGSO depenalizzato e il difensore del Napoli si è “salvato” dal rosso perché il tocco avvenuto in area di rigore non è stato volontario.

Perché Amir Rrahmani non è stato espulso per fallo da ultimo uomo commesso su Wesley della Roma? Da regolamento la decisione dell'arbitro, Colombo, è corretta: si chiama DOGSO depenalizzato e il difensore del Napoli si è "salvato" dal rosso perché il tocco che ha steso l'avversario non è stato giudicato volontario (tramite check anche del VAR), l'episodio è avvenuto nell'area di rigore degli azzurri. In buona sostanza, considerata la dinamica dell'azione, se ha travolto l'avversario è per aver riportato un infortunio muscolare che lo ha sbilanciato fino a fargli perdere il controllo della postura. E anche questo sembra aver fatto tutta la differenza nella valutazione degli ufficiali di gara. Almeno questa è stata la spiegazione confermata in diretta TV dall'ex arbitro, Luca Marelli, che già nel corso del match si era espresso nettamente ("negligenza e DOGSO depenalizzato, giusto il rigore e giusto il giallo a Rrahmani") e poi ha ribadito la spiegazione nel post gara.

"Il calcio di rigore è netto, si tratta di un tocco sul tallone di Wesley che poi sarà costretto a uscire per infortunio. Facciamo chiarezza sul cartellino giallo o rosso: per quanto riguarda il DOGSO non depenalizzato è ormai linea internazionale che vada espulso un giocatore solo se si disinteressa del pallone. Altrimenti se il pallone è nei dintorni si depenalizza sempre. Non si tratta di un tocco volontario: è una negligenza da punire, ma il cartellino rosso sarebbe stato eccessivo. Fuori area non c'è depenalizzazione invece, sarebbe stata punizione e rosso. Con questa linea si è voluta evitare la tripla penalizzazione: rosso, rigore e squalifica per la gara successiva".