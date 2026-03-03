Perché Nico Paz era in panchina col Lecce ma ci sarà con l’Inter: fatale il pranzo con la squadra

Cesc Fabregas contro il Lecce ha lasciato in panchina Nico Paz, sorprendendo tutti. “Una cosa nostra privata” ha poi minimizzato ma alla fine si è capito il perché: è stato un provvedimento disciplinare. Il giovane talento argentino sarà regolarmente in campo con l’Inter.

Cesc Fabregas non perdona. Nessuno, nemmeno se ti chiami Nico Paz e al mondo appari come la stellina folgorante attorno cui orbita l'intero progetto sportivo del Como e non solo. Così, per l'ultima di campionato disputata in casa contro il Lecce, il giovane talento argentino è finito senza alcun apparente motivo in panchina, subentrando solamente nel finale. Nessun problema fisico o di turnover ma un provvedimento disciplinare sul quale lo stesso allenatore ha sorvolato nel post gara: "Una questione interna nostra, per far crescere una certa mentalità in squadra".

"È stata una cosa privata nostra, a livello di cultura che stiamo provando a portare qui a Como". Queste le parole a caldo nel post 3-1 di Como-Lecce da parte di Cesc Fabregas che ha provato a sorvolare su una scelta che a tutti ha destato più di un semplice dubbio, vista la totale disponibilità di Nico Paz. "Siamo una squadra e la squadra è sempre più forte di qualsiasi cosa…" ha poi aggiunto a Sky Sport, senza però entrare nello specifico. "Per me conta che la squadra riesca a trovare le dinamiche per vincere le partite e per giocare bene che è la cosa più importante."

Perché Fabregas ha punito Nico Paz con la panchina

Dopotutto non poteva passare inosservata la decisione di non schierare titolare uno dei giocatori più forti in rosa e punto fermo sia del gioco del Como sia del progetto sportivo, in attesa sempre di capire cosa accadrà sul fronte mercato la prossima estate. Contro il Lecce, Fabregas ha sorpreso tutti lasciando Nico Paz in panchina, anche se il giocatore era tornato a disposizione al 100% e reduce anche da una squalifica che gli aveva permesso di riposare e di ricaricare le pile. L'allenatore spagnolo non è voluto poi entrare nel merito, ma scelte tecniche o il desiderio di preservarlo in vista della Coppa Italia infrasettimanale con l'Inter non riguardavano la scelta: si è trattato di un provvedimento disciplinare.

Cesc Fabregas a colloquio con Nico Paz, al Como dal 25 agosto 2024

Nico Paz come Diao, ma stasera contro l'Inter sarà in campo

Nico Paz non ha giocato contro il Lecce, escluso dai titolari, perché si è presentato in ritardo al pranzo della squadra. Per Cesc Fabregas le regole sono chiare e non ammettono eccezioni, così anche il giovane talento scuola Real è finito in panca puniti per oltre un'ora a guardare i propri compagni giocare e vincere. Per Paz si tratta della prima volta ma per il Como no: nel 2024-2025 una punizione simile toccò un'altra stella nascente, Diao, reo di altre infrazioni disciplinari interne. Episodio comunque rientrato: Nico Paz sarà titolare dal primo minuto nella gara di questa sera, la semifinale di andata di Coppa Italia al Sinigaglia contro l'Inter.