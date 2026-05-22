Federico Dimarco è il miglior giocatore della Serie A 2025-2026: l’elenco con tutti i vincitori

Federico Dimarco ha vinto il premio di miglior giocatore della Serie A, per la prima volta vince un difensore. Svilar, Palestra, Nico Paz, Lautaro e Yildiz gli altri premiati. Chivu miglior allenatore.

A fine stagioni si assegnano i primi. Come ormai d'abitudine alla vigilia dell'ultima giornata. La Lega rende noti i nomi dei migliori calciatori della Serie A. Il migliore della stagione 2025-2026 è Federico Dimarco, l'uomo in più dell'Inter campione d'Italia per la 21ª volta. Dimarco determinante a suon di assist è il primo difensore a vincere questo premio. Tra i premiati anche Lautaro Martinez e Yildiz.

Anche con Lautaro e Chivu: l'Inter domina i premi Serie A

Il regolamento impone che il miglior giocatore della Serie A, in questo caso Dimarco, non sia anche il migliore nel suo ruolo. Il miglior difensore dunque del campionato 2025-2026 è Marco Palestra, laterale del Cagliari che per larghi tratti del campionato è stato un fulmine. L'Inter ovviamente fa man bassa. Lautaro Martinez, capocannoniere ancora una volta, è il miglior attaccante. Chivu è il miglior allenatore.

Svilar è il miglior portiere, premi per Nico Paz e Yildiz

Il miglior portiere è Mile Svilar, numero 1 della Roma. Mentre Nico Paz vince il premio di miglior centrocampista, nonostante una seconda parte di stagione non all'altezza della sua fame. Il premio del miglior giovane va a Yildiz, la Juventus così può fregiarsi di un premio.

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L'albo d'oro: chi sono stati i migliori calciatori della Serie A

2025/26: Federico Dimarco (Inter)

2024/25: Scott McTominay (Napoli)

2023/24: Lautaro Martinez (Inter)

2022/23: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

2021/22: Rafael Leao (Milan)

2020/21: Romelu Lukaku (Inter)

2019/20: Paulo Dybala (Juventus)

2018/19: Cristiano Ronaldo (Juventus)

In questo caso non sono i calciatori stessi a votare, come nei premi dell'AIC, ma i vincitori vengono stabiliti tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, che analizza una serie di dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema non considera solo dati statistici ed eventi tecnici ma anche dei dati posizionali..