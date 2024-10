video suggerito

Perché McTominay è stato scaricato a cuor leggero dal Manchester United, per fortuna del Napoli Il Napoli negli ultimi giorni di mercato ha piazzato il colpo McTominay. Il centrocampista scozzese sta facendo la differenza in Serie A e in parecchi si chiedono come mai il Manchester United abbia deciso di cedere un calciatore così forte.

A cura di Alessio Morra

C'è un calciatore che in Serie A sta facendo la differenza, gioca nel Napoli e si chiama Scott McTominay: il primo scozzese di sempre dei partenopei. Questo centrocampista ha portato Conte a cambiare modulo e sta dimostrando di essere un giocatore di livello altissimo. E ora dopo prestazioni di alto livello più d'uno, anche in Inghilterra, si chiede come mai il Manchester United si sia liberato di un giocatore così forte?

Lo splendido avvio di stagione di McTominay al Napoli

Il primo gol in Serie A di McTominay lo scozzese non lo dimenticherà mai, ma non lo dimenticheranno nemmeno nell'ambiente azzurro, perché al Como ha segnato 26 secondi dopo l'inizio della partita. Primo gol in campionato, secondo con la maglia partenopea dopo quello in Coppa Italia con il Palermo. Ma al di là dei gol, che sono nel suo DNA, c'è molto altro. In Inghilterra lo definiscono un giocatore ‘box to box', significa che gioca a tutto campo – tecnicamente che va da un'area di rigore a un'altra. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, in primis di Antonio Conte che ha cambiato modulo per far spazio a un giocatore così forte, e che dà l'idea di divertirsi tanto a Napoli e con il Napoli.

La trattativa del Napoli e il colpo a fine mercato

Il Napoli ha fatto un grande colpo di mercato, lo ha fatto con sagacia. Ha fiutato il mercato, ha agito a fari spenti, quasi sotto silenzio all'inizio e quando ha capito che McT poteva davvero sbarcare in Italia ha accelerato. Manna ha trattato, Conte ovviamente ha dato il placet per un centrocampista che conosce molto bene e a fine agosto l'affare si è fatto.

Perché il Manchester United ha deciso di cederlo

Ma in molti, tanto in Italia quanto in Inghilterra, si chiedono ma perché con così tanta leggerezza i Red Devils (che dopo l'addio di Ferguson non hanno mai vinto la Premier League) si siano liberati di un calciatore di questo livello. Inizialmente era stato detto che il tecnico Erik ten Hag lo aveva messo sul mercato. Ma l'olandese (al quale vengono date tutte le colpe e che è sempre a un passo dall'esonero) in realtà McTominay non lo voleva perdere, come ha detto subito dopo la cessione: "Era importante per la nostra squadra. Lui è stato al Manchester United per 22 anni. Ma sono le regole".

A quali regole si riferiva ten Hag? Lo United deve far di conto e ha avuto bisogno di monetizzare e cedendo un calciatore che è cresciuto nell'Academy dei Red Devils ha un margine di guadagno molto più alto e quindi per avere un budget più alto ha deciso di cedere McTominay, che aveva il contratto in scadenza nel 2025 e aveva chiesto un aumento dell'ingaggio considerevole, che lo United considerando una serie di fattori non gli ha voluto accordare. Quindi valutando una serie di fattori hanno deciso di accettare l'offerta da 25 milioni del Napoli, che è stato preferito da McTominay a Tottenham e Fulham.