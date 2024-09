video suggerito

Il Napoli stritola il Palermo al Maradona con una vittoria sonante (5-0), negli ottavi incrocerà la Lazio Doppietta di Ngonge, gol di Juan Jesus, Neres e McTominay la sequenza delle reti che ha consegnato agli azzurri un successo mai in discussione.

Il Napoli batte il Palermo e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove incrocerà la Lazio. Rotondo, rotondo il risultato finale (5-0) che era stato messo già al sicuro nel primo tempo chiuso sul 3-0 per la doppietta di Ngonge (primo gol viziato da una "papera" di Sirigu, che si lascia scivolare la palla sotto il corpo) e il colpo di testa di Juan Jesus. Non fosse stato per quell'intermezzo inopportuno che ha ritardato l'inizio dei secondi 45 minuti, il match sarebbe scivolato senza sussulti particolari considerata la netta differenza di valori in campo. L'espulsione di Vasic (58°, il direttore di gara ha ritenuto gravissimo il suo intervento su Gilmour) ha messo la parola fine a qualsiasi velleità d'orgoglio dei siciliani travolti da Neres e McTominay (ha preso anche una traversa).

Completato il tabellone degli ottavi di finale

Con il successo dei partenopei si completa anche il quadro dei sedicesimi di finale e il novero di qualificate e accoppiamenti. Nel pomeriggio il Monza non aveva faticato superare il Brescia (3-1), assicurandosi il passaggio del turno e la prossima sfida con il Bologna. La Sampdoria, che ha vinto un derby tumultuoso (per quanto accaduto prima e dopo l'incontro a causa degli incidenti) con il Genoa, s'è regalata uno sprazzo di Serie A per il confronto con la Roma. Scollinano lo sbarramento anche Udinese e Cesena, che se la vedranno rispettivamente contro Inter e Atalanta. L'Empoli ha eliminato il Torino e negli ottavi proverà a fare lo sgambetto alla Fiorentina. Milan e Juventus incontrano Sassuolo e Cagliari.

Juventus-Cagliari

Fiorentina-Empoli

Bologna-Monza

Atalanta-Cesena

Milan-Sassuolo

Roma-Sampdoria

Lazio-Napoli

Inter-Udinese

Quando si giocano i match? Il calendario le gare valide per gli ottavi della Coppa Italia 2024-2025 non è stato ancora ufficializzato ma è noto la finestra di tempo entro la quale saranno disputati: tra mercoledì 4 dicembre 2024 e mercoledì 18 dicembre 2024.