Il Napoli dedica la vittoria a Daniele e mostra lo striscione a tutto lo stadio: applausi e commozione

Il Napoli dedica la vittoria contro l'Empoli al piccolo Daniele, giovane tifoso scomparso all'inizio del 2025, e mostra lo striscione a tutto lo stadio: applausi e commozione da parte di tutto il pubblico azzurro.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli dedica la vittoria contro l'Empoli al piccolo Daniele, giovane tifoso scomparso all'inizio del 2025, e mostra lo striscione a tutto lo stadio: applausi e commozione da parte di tutto il pubblico azzurro.

Tutta la squadra ha fatto il giro di campo con lo striscione del ‘Napoli Club Daniele – Piccolo guerriero azzurro' dopo il fischio finale e questo gesto ha strappato l'applauso da parte di tutti gli spettatori presenti allo stadio Maradona per questo Monday Night.

In occasione della partita contro il Milan lo striscione del club intitolato al piccolo tifoso scomparso era stato visto sulle tribune dell'impianto di Fuorigrotta.

Chi era Daniele, il giovane tifoso del Napoli morto a gennaio

Daniele era un piccolo tifoso del Napoli che era da tempo malato di leucemia ed è scomparso all'età di 13 anni all'inizio dell'anno. Era un grande appassionato della squadra azzurra e un paio di anni fa i genitori e il club riuscirono ad accontentarlo, portandolo nel ritiro della squadra.

Antonio Conte non era andato in conferenza stampa in seguito la vittoria di Firenze dopo aver appreso la notizia della morte del giovane tifoso e anche il presidente Aurelio De Laurentiis lo aveva ricordato con un messaggio pubblico molto toccante: "Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori".

Anche i calciatori hanno mostrato di avere un rapporto speciale con questo giovanissimo tifoso visto che Anguissa indossava un polsino sul quale c'era scritto ‘forza Daniele', mostrato anche in occasione del gol a Udine, e Spinazzola, dopo la vittoria di Firenze, lesse un messaggio a nome di tutta la squadra per ricordare proprio Daniele Pisco.