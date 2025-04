video suggerito

Scott McTominay a Napoli ha scoperto il sapore dei pomodori: "A casa mia sono solo acqua rossa" Scott McTominay è uno dei baluardi del Napoli. In Italia si trova benissimo, si è integrato, sta imparando la lingua ed ha un debole per il cibo italiano, soprattutto per i pomodori.

A cura di Alessio Morra

Scott McTominay è uno dei calciatori più forti del Napoli, in breve tempo è diventato un simbolo della squadra, non solo per i gol pesanti che ha realizzato. Lo scozzese sin dal primo momento ha mostrato di amare la città e di essere totalmente a suo agio nella città, che ama a tutto tondo. Si è integrato rapidamente, ricorda con affetto i tempi del Manchester United, che lo ha gettato via come una carta sporca. L'Italia gli piace, McTominay particolarmente ama il cibo italiano, soprattutto i pomodori, e lo ha detto in una lunga intervista rilasciata al New York Times.

Pomodori, frutta e tanta verdure nella dieta di McTominay

McTominay è un'entusiasta della vita, lotta, combatte, non molla mai ed è sempre sorridente, in campo e fuori. Consapevole della sua forza e in questo momento anche del suo Napoli che lotta per lo scudetto con l'Inter. McT è uno dei giocatori più noti, soprattutto all'estero, avendo giocato per tanti anni con il Manchester United. In Italia si trova bene, ciò che sembra aggradargli di più è il cibo.

Nell'intervista al NYT ha parlato della sua alimentazione e soprattutto dei pomodori: "Li mangio come spuntino, sono buonissimi. Non li avevo mai mangiati a casa mia, dove sono acqua rossa. Qui hanno il vero sapore dei pomodori". Ma lo scozzese ha una dieta varia ma rigorosa: "Mangio tutte le verdure e tutta la frutta, è tutto così fresco. Incredibile".

McTominay e il connazionale Gilmour hanno uno chef privato, Mario, che è stato esaltato dal centrocampista nell'intervista: "Lui è così bravo. Va a prendere le verdure, il pesce ogni mattina. Tutto fresco, è fantastico". Ovviamente l'Italia e Napoli non sono solo cibo e pallone. L'humus partenopeo gli piace, proprio perché sente tanta vitalità, tanta energia.

Chi ha intervistato lo scozzese ha scritto che lo spogliatoio del Napoli è gestito da un triumvirato formato da capitan Di Lorenzo, Politano e Spinazzola e che nessuno può alzarsi dal tavolo, a pranzo o cena, senza che loro tre abbiano dato loro il permesso. Con loro McTominay parla in italiano, lui lo studia da tempo: "Ho sempre voluto imparare un'altra lingua". Lui studia da tempo l'italiano e si esercita con le app. Politano certifica progressi e miglioramenti. E guai a chi tocca il livello della Serie A che per il centrocampista di Conte è alto: "La gente deve stare attenta quando dice che Serie A e Liga non sono alla pari della Premier League".

Una vita con il Manchester United

Il centrocampista senza rammarico ha parlato dell'addio al Manchester United, dove non ha mai avuto il posto fisso e dove comunque ha portato a casa due trofei: "Quando sono entrato in prima squadra giocavo poco ma non sempre al mio posto. I miei punti di forza sono sempre stati entrare nell'area di rigore, segnare gol. Ma sono stato usato come numero 6 o difensore centrale. Ma quando giochi per lo United e hai 20 anni non puoi pensare di giocare numero 8 se davanti hai Paul Pogba. Devi fare ciò che ti viene chiesto di fare. Nelle ultime stagioni sono entrato più in area di rigore e ho fatto più gol. Io sono sempre stato pronto a cogliere la mia opportunità. Ho sempre voluto dimostrare il mio valore".

Con orgoglio ha parlato dei titoli vinti: "Al Manchester United devi essere sempre pronto, i tifosi non tollerano chi non sia pronto. Ho avuto la fortuna di giocare 250 partite e di vincere la Carabao Cup e la FA Cup, ma volevo vincere di più".