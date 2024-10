Il Napoli allunga in vetta alla classifica: battuto 3-1 un coraggioso Como al Maradona

video suggerito

Il Napoli batte 3-1 un coraggioso Como al Maradona e allunga momentaneamente in vetta alla classifica: gli azzurri hanno adesso 4 punti sulla Juventus seconda, che sarà impegnata domenica in casa contro il Cagliari. La partita si era messa in discesa per la squadra di Conte, che aveva sbloccato subito il risultato con McTominay, ma il Como è stato bravo a non abbattersi ma anzi a meritarsi il pareggio in chiusura di primo tempo con Strefezza. A dare i tre punti al Napoli sono stati poi il calcio di rigore messo a segno da Lukaku in apertura della ripresa e la rete del neoentrato Neres nel finale di gara.

Conte non cambia nulla rispetto alla vittoria col Monza, prendendosi tutto il vantaggio di non dover giocare partite infrasettimanali: è questa ormai la formazione titolare degli azzurri, un 4-2-3-1 in cui McTominay agisce da guastatore sulla trequarti, con Lukaku riferimento offensivo e la coppia Kvaratskhelia-Politano pronta ad accentrarsi dagli esterni. A sinistra Olivera è ancora preferito a Spinazzola. Anche Fabregas si affida alla sua intelaiatura che tanto bene ha fatto in questo avvio di campionato, col terzetto formato da Strefezza, Nico Paz e Fadera che agisce alle spalle di Cutrone.

Romelu Lukaku è già un pilastro del Napoli di Conte: gol e assist contro il Como

Nemmeno il tempo di iniziare ed il Napoli è in vantaggio: Lukaku serve McTominay che da centro area batte con un destro precisissimo a fil di palo Audero. Gli azzurri provano a gestire, ma il Como conferma tutto quanto di buono mostrato finora e con grande personalità prende campo, sfruttando l'effervescenza degli ottimi Strefezza e Nico Paz, che a metà tempo sfiora il gol con un sinistro a giro. Poco dopo lo scatenato 20enne argentino prende il palo, e prima dell'intervallo arriva il meritato pareggio degli ospiti, con un diagonale destro di Strefezza su cui forse Caprile poteva fare meglio.

Il secondo tempo si apre col calcio di rigore provocato da Sergi Roberto su Olivera e trasformato da Lukaku con una conclusione centrale, dopo che Audero già si era tuffato alla sua destra. La partita diventa nervosa, si accende un principio di scaramuccia a metà campo dopo un fallo di Perrone su Anguissa non ravvisato dall'arbitro Feliciani. Il Napoli chiede un altro rigore per una spinta su Kvaratskhelia, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e ammonisce Conte per proteste. Il Como non riesce nella seconda rimonta, ha giusto un'occasione col solito Nico Paz, ma poi all'86' a chiudere la partita ci pensa il terzo gol azzurro messo a segno dal neoentrato Neres, imbeccato con un assist col contagiri da Lukaku, già pilastro della squadra di Conte.