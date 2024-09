video suggerito

McTominay bacia la maglia del Napoli e diventa una notizia in Inghilterra: tifosi United avviliti Il bacio della maglia del Napoli da parte di Scott McTominay dopo aver segnato contro il Palermo in Coppa Italia non solo lo ha fatto diventare a tempo di record un idolo per i tifosi azzurri, ma ha suscitato avvilimento e frustrazione in quelli del Manchester United.

A cura di Paolo Fiorenza

Dire che l'impatto di Scott McTominay sul Napoli è stato notevole è riduttivo: il possente centrocampista scozzese si è preso un ruolo da protagonista nella squadra azzurra a tempo di record, conquistando compagni, tecnico e tifosi, che sono già totalmente innamorati del 27enne arrivato in estate dal Manchester United. Il bacio sullo stemma del club azzurro dopo la rete segnata al Palermo in Coppa Italia è stato un ulteriore colpo al cuore dei tifosi, che hanno poi invaso d'amore il post celebrativo scritto da McTominay su Instagram: "Un sogno segnare al Maradona". Un bacio che ha avuto ampio risalto nei media in Inghilterra, a sottolineare come il ragazzo si sia subito lasciato alle spalle la lunga militanza nello United – che finora era stata l'unica sua squadra, dalle giovanili allo scorso 30 giugno – per sposare anima e corpo la causa del Napoli. Prestazioni e bacio hanno colpito anche i tifosi dei Red Devils, che non hanno perso tempo a postare i loro sentimenti sui social.

McTominay subito al top nel Napoli, rimpianti e accuse dei tifosi del Manchester United

Sentimenti ben diversi da quelli dei napoletani e che hanno come comune denominatore l'avvilimento e la frustrazione. Nessuna accusa o insulto a McTominay per aver ‘tradito' in poche settimane la squadra della sua vita con un gesto così intimo come un bacio ad un altro stemma, piuttosto rimpianti per aver lasciato partire con leggerezza un calciatore di questo livello ad un prezzo neanche tanto alto visto il mercato (30,5 milioni di euro) e soprattutto accuse alla proprietà del Manchester United per aver deciso la cessione, avallata peraltro dal tecnico ten Hag senza battere ciglio. "Spiegatemi qual è la differenza tra McTominay e Ugarte", chiede qualcuno, paragonando lo scozzese al suo sostituto nella rosa della squadra mancuniana, il 23enne uruguaiano Ugarte, pagato peraltro molto di più al PSG (50 milioni).

Gol e bacio della maglia contro il Palermo: Scott è già intoccabile per Conte

Del resto McTominay ha fatto di tutto per farsi rimpiangere a Manchester – e amare alla follia dai suoi nuovi tifosi – nelle sue prime partite con la maglia del Napoli. Arrivato quasi sul gong del mercato, è andato in panchina col Parma e poi ha esordito nell'ultimo quarto d'ora della gara stravinta a Cagliari. Poi è arrivato il match in casa della Juventus e Conte ha cambiato modulo, disegnando un 4-2-3-1 che sembra tagliato sulla pelle dello scozzese, piazzato davanti alla coppia Lobotka-Anguissa in veste di incursore. Un ruolo che per caratteristiche fisiche (strappi violenti, sul lungo non lo si prende più) e tecniche (senso del gol degno di un attaccante) lo ha reso già inamovibile e fatto diventare intoccabile il nuovo spartito del Napoli.

In Inghilterra il gesto di McTominay non è passato inosservato

Dopo i 90 minuti con la Juve da migliore in campo, giovedì sera McTominay è entrato in campo a 13 minuti dalla fine contro il Palermo, prendendo il posto di Raspadori alle spalle di Lukaku, inserito da Conte assieme a lui e Kvaratkhelia. Tempo pochi secondi e proprio il belga ha confezionato un assist dalla destra su cui Scott si è avventato con l'istinto del bomber rapace, girando il pallone in porta in maniera imparabile per Sirigu.

Un gol del 5-0 cercato con tanta ferocia e festeggiato con altrettanta furia gioiosa – con annesso bacio sulla maglia – da far capire perché Conte ha insistito tanto per averlo: Scott sembra dannatamente buono.