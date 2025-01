video suggerito

Perché le squadre eliminate dalla Champions non retrocedono più in Europa League La Champions League dalla stagione 2024/2025, come le altre due competizioni UEFA, ha cambiato format e non prevede più le retrocessioni dopo la prima fase. Il motivo di queste scelta e come funziona il regolamento dei tornei.

A cura di Vito Lamorte

La Champions League dalla stagione 2024/2025, come le altre due competizioni UEFA, ha cambiato format e non prevede più le retrocessioni dopo la prima fase. Dopo l’addio alla fase a gironi, sostituita da un girone unico in cui ci saranno tutte le 36 qualificate, c'è un altra modifica importantissima e riguarda l'eliminazione della retrocessione per le formazioni che finivano al terzo posto dei raggruppamenti.

Non ci sono più squadre che, dopo la prima fase, passeranno dalla Champions all’Europa League e da quest’ultima alla Conference ma chi finirà nelle ultime dodici posizioni verrà eliminato senza alcun ‘paracadute', come accadeva nelle stagioni precedenti.

Perché le squadre eliminate dalla Champions non retrocedono più in Europa League

Nel nuovo format delle competizioni UEFA alla fine del girone unici composto da 36 squadre la classifica generale determinerà i seguenti verdetti: le squadre dal 1° all’8° posto accederanno direttamente agli ottavi; quelle dal 9° al 16° posto affronteranno quelle dal 17° al 24° in uno spareggio a eliminazione diretta (di andata e ritorno) per stabilire la tre 8 squadre che accederanno agli ottavi di ogni competizione. Le squadre che si piazzeranno dal 25° al 36° posto saranno definitivamente eliminate.

Nessun tipo di retrocessione o ‘paracadute' intermedio come accadeva negli anni passati: in questo modo club più forti o costruiti per disputare competizioni di livello superiore non andranno a creare scompiglio in un'altra competizione dopo averne affrontata un'altra nella prima fase. Chi parte in un torneo, finisce nello stesso e non più in uno di livello ‘inferiore' in caso di risultati non all'altezza.

È stata accolta la richiesta di numerosi addetti ai lavori, che non apprezzavano questo tipo di retrocessione da parte di club che avevano iniziato la stagione in una competizione superiore. Uno dei più polemici con la ‘retrocessione' nelle coppe europee era José Mourinho: "Il sorteggio non mi interessa, ci sono squadre lì che secondo me non dovrebbero esserci, perché chi è eliminato in una competizione deve andare a casa. Se vince l’Europa League una squadra che è stata eliminata dalla Champions non ha significato per me perché noi siamo qui dall’inizio".