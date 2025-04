La Premier League può portare 10 squadre in Europa, non è mai accaduto prima: un traguardo storico

video suggerito

La Premier League può portare 10 squadre in Europa, non è mai accaduto prima: sarebbe un traguardo storico per il campionato inglese vedere che 50% dei club di prima divisione giocherà in competizioni internazionali la prossima stagione.

A cura di Vito Lamorte

La Premier League può portare 10 squadre in Europa, non è mai accaduto prima: sarebbe un traguardo storico per il campionato inglese vedere che 50% dei club di prima divisione giocherà in competizioni internazionali la prossima stagione. Negli ultimi anni il torneo britannico ha raggiunto un nuovo livello di supremazia nel Vecchio Continente e ora potrebbe raccoglierne i frutti con una stagione 2025/2026 che sarebbe unica e irripetibile nella storia.

Si devono sbloccare alcune combinazioni ma, a fine aprile, l'ipotesi è sempre più concreta. Per il momento le prime cinque squadre Premier League hanno un posto assicurato nella prossima Champions League, grazie al coefficiente UEFA ottenuto in questa stagione che ha permesso loro di assicurarsi un posto in più, ma potrebbero verificarsi ancora situazioni che porterebbe a raddoppiare il ‘battaglione britannico' nei tornei UEFA.

La Premier League può portare 10 squadre in Europa: cosa deve accadere

Potrebbe addirittura scapparci la sesta squadra in Champions League se il Tottenham o il Manchester United, entrambi semifinalisti, vincessero l'Europa League. I due club sono fuori da ogni tipo di posizionamento europeo, quindi le loro possibilità di giocare tornei internazionali dipendono dal loro percorso in EL.

Se vincesse una delle due avremmo 6 squadre qualificate e tutte e 6 accederebbero alla prossima Champions League. A queste potrebbero aggiungersi fino a tre squadre dell'Europa League e un'altra della Conference League.

Per la prossima edizione dell'Europa League, la squadra sesta classificata in Premier League avrà un posto garantito così come la vincitrice della FA Cup: tuttavia, se la vincitrice di quest'ultima si piazza tra le prime sei della Premier League, il posto in Europa League andrebbe alla squadra successiva in classifica che non si è assicurata un posto in Europa. In questo modo avremmo già 8 squadre inglesi in giro per il Vecchio Continente.

Il nono posto, e al terzo in Europa League, potrebbe arrivare il Chelsea, a patto che vinca la Conference League e non si sia qualificato per altre competizioni europee attraverso la Premier League. In questo caso chi è al nono posto andrebbe in Conference League.

Il Newcastle si è assicurato il posto vincendo la Carabao Cup, ma lo perderà se si qualificherà per la Champions League o l'Europa League tramite la Premier League. Il posto nella Conference andrebbe quindi alla squadra successiva in classifica che non si fosse assicurata un posto europeo. Se i Magpies non si fossero qualificate per l'Europa tramite la Premier League, sarebbero state loro a occupare il posto in Conference League.

Dieci squadre inglesi in Europa: il sogno della FA

Questo sarebbe il sogno dei vertici del calcio inglese.

UEFA Champions League (6) : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle e Manchester United/Tottenham.

: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Nottingham Forest, Newcastle e Manchester United/Tottenham. UEFA Europa League (3) : Chelsea, Aston Villa e Bournemouth.

: Chelsea, Aston Villa e Bournemouth. UEFA Conference League (1): Fulham.