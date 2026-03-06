Perché la Roma ha scippato Massimo Tarantino all’Inter: avrà un ruolo strategico nel club giallorosso

Massimo Tarantino passa dall'Inter alla Roma. Ex difensore, ha poi intrapreso una carriera da dirigente sportivo che l'ha portato a vivere varie esperienze importanti. Dal 2023 al 2026 ha ricoperto l'incarico di direttore del settore giovanile dell'Inter ottenendo ottimi risultati sia nella scelta dei giocatori provenienti dal vivaio che per quanto riguarda gli allenatori assegnati alle varie squadre, come Chivu. Ebbene la sua avventura in nerazzurro pare ormai giunta alla fine dato che Tarantino avrebbe accettato la corte della Roma che gli ha proposto la poltrona di responsabile del settore giovanile giallorosso.

Un ruolo prestigioso, strategico, in uno dei vivai da sempre più importanti in Italia. Tarantino sarà fondamentale per rilanciare il progetto giovani che Claudio Ranieri insieme ai Friedkin evidentemente hanno deciso di rafforzare. Per Tarantino si tratta però di un ritorno alla Roma dato che da luglio 2013 a settembre 2019 fece parte dello staff del settore giovanile giallorosso come responsabile di un progetto stile "Cantera" del Barcellona al fianco di Bruno Conti..

Massimo Tarantino con Cristian Chivu all’Inter.

Tarantino da sempre viene indicato come un elemento capace di sapere avere una visione ottimale dei giovani valutandone al meglio il potenziale futuro. Dopo il calcio giocato nel 2010 diventa nuovo responsabile del settore giovanile del Bologna prima di essere sollevato dall'incarico nel 2013. Successivamente viene nominato direttore dell'area tecnica della SPAL e poi direttore sportivo del Siena, in Serie C, proprio nel 2023 quando poi inizia la sua esperienza all'Inter. Dopo quasi tre anni trascorsi in nerazzurro, Tarantino torna nella Capitale.

Alla Roma, così come d'altronde all'Inter, Tarantino troverà un'altra struttura societaria molto attenta alla crescita dei giovani che inoltre da anni in giallorosso vengono supervisionati anche dallo storico ex allenatore della Primavera della Roma, e oggi Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali: Alberto De Rossi. Con l'addio di Tarantino l'Inter si metterò subito a caccia di un sostituto in attesa di capire se ci sarà una mini rivoluzione nel settore giovanile anche per quanto riguarda gli allenatori delle varie squadre Under nerazzurre.