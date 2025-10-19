Serie A
Perché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare: nessun dubbio sulla chiamata di Massa e del VAR

Perché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare: nessun dubbio sulla chiamata dell’arbitro Massa e del VAR sulla rete che ha deciso il big match dello stadio Olimpico.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

L'Inter ha vinto in casa della Roma per 1-0 nell'anticipo della settima giornata di Serie A e ha agganciato i giallorossi e il Napoli in vetta alla classifica. A decidere la contesa dello stadio Olimpico ci ha pensato una rete di Bonny, che nelle ore successive al match è stata molto contestata per la posizione dell'attaccante francese.

Il 21enne calciatore nerazzurro si è presentato davanti al portiere solo soletto per un errore difensivo della squadra di Gian Piero Gasperini: Bonny è partito perfettamente in gioco e ha eluso il tentativo di metterlo in fuorigioco da parte del pacchetto difensivo giallorosso.

Immagine

Un errore che Gasperini non ha particolarmente apprezzato e di cui ha parlato nel post-match: “Non dovevamo lasciarci sorprendere in fuorigioco su Bonny, è stato un episodio che ha inciso sul risultato. Forse all’inizio non avevamo preso bene le misure o ci eravamo dimenticati alcune indicazioni dopo la sosta per le nazionali. Peccato, ma sono convinto che la squadra farà bene”.

Perché il gol di Bonny in Roma-Inter è regolare

Al 6’ l’Inter sblocca la gara dello stadio Olimpico: Barella serve in profondità Bonny, che scatta sul limite del fuorigioco e infila la rete della Roma. Dopo un rapido controllo al VAR, il gol viene convalidato: la posizione dell’ex Parma è regolare. Solo qualche minuto più tardi arriva anche la conferma definitiva dal fuorigioco semiautomatico, che mostra come fosse Celik a mantenere in gioco l’attaccante nerazzurro.

Bonny è stato bravo e fortunato nell'incrocio con il difensore turco, che è stato l'ultimo a salire e lo ha tenuto in gioco permettendogli di presentarsi solo davanti a Svilar: nessun errore nella valutazione dell'offside, come su evince anche dal fuorigioco semiautomatico mostrato durante il match e nelle ore successive.

Tutto regolare nella disamina dell'episodio, sia in campo che al VAR.

