L'Inter sbanca l'Olimpico con un gol di Bonny: Chivu aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica della Serie A. La squadra nerazzurra ha giocato una partita di grande consapevolezza e maturità, dimostrando di essere in grado di saper soffrire nei momenti delicati e di saper colpire nelle situazioni propizie.

Non è stata una partita indimenticabile ma l'Inter ha saputo sfruttare il vantaggio trovato nei primi minuti, giocando una gara attenta e concentrata. La Roma non è mai stata pericolosa nella prima parte e solo nella ripresa ha cercato di impensierire la retroguardia nerazzurra.

La firma di Bonny sulla vittoria dell'Inter in casa della Roma

A sbloccare il match è Bonny al 6’, bravo a sfruttare un filtrante di Barella e a trovare lo spazio lasciato dalla difesa giallorossa. La Roma si rende pericolosa soprattutto su palla inattiva con Cristante e Ndicka, mentre l’Inter mantiene il controllo del gioco e crea occasioni insidiose in ripartenza.

La squadra giallorossa ha chiuso un primo tempo di un match di Serie A senza effettuare alcun tiro nello specchio della porta per la prima volta dalla sfida del 6 aprile scorso contro la Juventus, sempre all'Olimpico.

Nella ripresa la squadra di Gasperini prova a mettere in difficoltà la difesa del'Inter a più ripresa ma Sommer (ancora incerto in alcune situazioni) non ha mai dovuto raccogliere il pallone nelle sua porta. I giallorossi hanno aumentato la loro produzione offensiva in maniera importante ma non sono riusciti a trovare il modo per riportare in equilibrio il match.

Roma-Inter, il tabellino

RETI: 6′ Bonny.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (73′ Baldanzi), Mancini, N’Dicka(55′ Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini (55′ Dovbyk); Dybala (73′ Bailey). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2):Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (81′ Zielinski) , Calhanoglu (60′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (81′ C.Augusto); Bonny (68′ Sucic), Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu.

ARBITRO: Davide Massa (sez. Imperia).