Gasperini spiega l’errore della Roma sul goal dell’Inter: “Forse in nazionale chiedono cose diverse”

Gian Piero Gasperini ha parlato dell’errore sul goal dell’Inter che ha deciso la partita all’Olimpico: la Roma perde la seconda partita in casa e viene agganciata dai nerazzurri in vetta.

La Roma subisce la seconda sconfitta casalinga del campionato nell’anticipo contro l’Inter, venendo così raggiunta in vetta da nerazzurri e Napoli, quest’ultimo battuto dal Torino. Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dell'errore sul goal che ha deciso la partita: “Non dovevamo lasciarci sorprendere in fuorigioco su Bonny, è stato un episodio che ha inciso sul risultato. Forse all’inizio non avevamo preso bene le misure o ci eravamo dimenticati alcune indicazioni dopo la sosta per le nazionali. Peccato, ma sono convinto che la squadra farà bene”.

Il tecnico difende l’operato della retroguardia giallorossa: “La difesa ha funzionato bene anche stasera. Wesley e Celik hanno disputato una grande partita, Hermoso e Ndicka sono entrambi mancini, quindi uno doveva adattarsi a destra. Nel secondo tempo abbiamo giocato con molti uomini offensivi contro una squadra forte come l’Inter, è normale concedere qualcosa”.

Gasperini ha espresso apprezzamento per il lavoro del tecnico rumeno: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo brevemente all’Inter. Sta facendo bene subentrando dopo Inzaghi, portando le sue idee in campo. Un allenatore e una persona che ammiro molto”.

La Roma nella ripresa ha giocato molto meglio rispetto alla prima frazione e ha creato più di qualche occasione pericolosa dalle parti di Sommer: "Nel secondo tempo abbiamo messo dentro tanti giocatori offensivi e abbiamo fatto meglio rispetto al primo. L’Inter è una squadra molto forte e siamo riusciti comunque a metterli in difficoltà”.

Gian Piero Gasperini ha sottolineato come la strada intrapresa dalla squadra sia quella giusta e ha mostrato molta fiducia in vista del futuro: la Roma ha mostrato due facce molto diverse questa sera e Gasp sa bene quale le permetterà di farla andare il più avanti possibile.