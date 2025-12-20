Perché i migliori rigoristi dell’Inter non hanno tirato contro il Bologna, Chivu: “Non me la sentivo”

Hakan Calhanoglu e Pio Esposito sono tra i migliori specialisti nel calciare i rigori della Serie A, ma Cristian Chivu non ha li ha fatti entrare nel finale della semifinale di Supercoppa persa dall’Inter contro il Bologna: “Io devo tutelare l’incolumità dei ragazzi, è responsabilità mia”.

L'Inter torna dalla trasferta in Arabia Saudita a mani vuote, dopo essere stata battuta ai rigori dal Bologna nella semifinale di Supercoppa italiana. Sarà dunque la squadra di Vincenzo Italiano a giocare la finale lunedì sera a Riad contro il Napoli, che nella prima semifinale aveva sconfitto il Milan. Inter-Bologna era finita 1-1 nei tempi regolamentari, dopo che il rigore provocato da Bisseck e realizzato da Orsolini aveva pareggiato l'iniziale vantaggio nerazzurro di Thuram. La sequenza decisiva dei penalty ha visto sbagliare ben tre calciatori dell'Inter su cinque: Bastoni, Barella e Bonny (a segno invece Lautaro e de Vrij). Il centro del redivivo Immobile ha poi dato la finale ai felsinei (per loro errori di Moro e Miranda, trasformazioni di Ferguson e Rowe oltre a quella dell'ex laziale). Ma perché Chivu non ha fatto entrare poco prima del fischio finale Hakan Calhanoglu e Pio Esposito? La risposta l'ha data chiaramente il tecnico nerazzurro nella conferenza post partita: non ha voluto correre rischi.

Cristian Chivu durante la semifinale di Supercoppa tra Inter e Bologna

Calhanoglu ed Esposito non entrano per calciare i rigori nella semifinale di Supercoppa: Chivu spiega il motivo

Calhanoglu ed Esposito sembravano in procinto di entrare negli ultimi minuti della semifinale di Supercoppa, poi invece la sostituzione non c'è stata. Tutti si aspettavano che entrassero proprio per calciare i rigori, visto che si tratta di due tra i migliori specialisti della Serie A. Calhanoglu ha un ruolino di 53 rigori realizzati su 60 tirati (88.3% di percentuale realizzativa), il più giovane dei fratelli Esposito ne ha segnati 11 su 13 (84,6%). Ma Chivu ha preferito non farli subentrare e ne ha poi spiegato il motivo a precisa domanda.

"Non volevo rischiare di mandare un giocatore in campo per battere un rigore a freddo – è stata la risposta di Chivu in conferenza – È la mia responsabilità. Pio Esposito mi ha dato la disponibilità, mi ha detto che per lui non c'era problema, ma poi un allenatore deve fare la valutazione in base anche a quello che è la partita, in base a quello che si vive durante i 90 minuti. Per un subentrato che non tocca mai la palla per andare a battere un calcio di rigore non è mai semplice e la responsabilità è mia come sempre".

Hakan Calhanoglu a Riad: il turco non ha messo piede in campo nella trasferta di Supercoppa

"Quanto a Calhanoglu – ha continuato Chivu – è tornato da un infortunio proprio sull'adduttore, quindi non me la sentivo nemmeno con lui di mandare in campo un giocatore per battere un rigore a freddo così. È semplice parlare da fuori, ma io devo tutelare tutta quella che è l'incolumità dei miei ragazzi, la salute, perché la stagione è ancora lunga. Ci aspetta un gennaio di fuoco dove giocheremo ogni tre giorni, così come abbiamo fatto anche ultimamente, così come è stata anche la scelta di far riposare alcuni giocatori che hanno dato tanto in queste in queste settimane dove, se non sbaglio, questa era il 26º giorno, era l'ottava partita".

Piotr Zielinski durante Inter–Bologna: anche il polacco non ha calciato il rigore alla fine

Perché non ha tirato neanche Zielinski, sostituito nel finale di Inter-Bologna

A completare il quadro dei migliori rigoristi che l'Inter non ha sfruttato a Riad, c'è stata anche la forzata rinuncia a un altro specialista come Piotr Zielinski (9-2, 81,8%): il polacco avrebbe sicuramente tirato uno dei cinque penalty, ma è stato costretto alla sostituzione all'86' a causa dei crampi.