Perché Henderson non è stato espulso in Juve-Empoli dopo la seconda ammonizione: c'è una regola Liam Henderson è stato ammonito due volte durante Juventus-Empoli ma non è stato espulso. Lo scozzese è stato ammonito durante i tempi regolamentari e dopo aver trasformato il rigore. Nessun errore, il regolamento spiega chiaramente perché non è stato estratto il rosso.

A cura di Alessio Morra

L'Empoli ha eliminato la Juventus in Coppa Italia. Un risultato sorprendente. Gli azzurri hanno raggiunto le semifinali, un traguardo mai toccato finora. L'Empoli sogna e attende la sfida con il Bologna, ma dovrà soprattutto lottare per la salvezza. Durante la serie dei rigori Liam Henderson è stato implacabile, ha trasformato il penalty ed ha esultato sotto la curva della Juve. Per questo atteggiamento è stato ammonito. Lo scozzese durante il match aveva già subito un cartellino giallo. Ma dopo il secondo cartellino non è stato espulso. Non è stato un errore dell'arbitro Fourneau, ma dovrà saltare la semifinale d'andata per squalifica.

Henderson ammonito due volte in Juve-Empoli

Riavvolgiamo il nastro. Henderson viene ammonito durante i 90 minuti regolamentari, poi pure dopo il gol su rigore, nella serie finale. Lo scozzese viene ammonito per la seconda volta, perché esulta con virulenza sotto la curva juventina. Cartellino bis ma nessun rosso, come mai? Non c'è nessuna magagna. L'errore arbitrale non c'è.

La spiegazione regolamentare: giusto non espellere Henderson

Il Regolamento del gioco del calcio alla Regola 10 punto 3 spiega tutto: "I tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le Regole del Gioco pertinenti. Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendervi parte; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati nei confronti dei calciatori e dei dirigenti durante la gara non saranno tenuti in considerazione durante i tiri di rigore".

Quindi è semplice. L'ammonizione subita da Henderson nei tempi regolamentari non aveva peso al momento dei rigori. Corretto non esibire il cartellino rosso. Ma le due ammonizioni hanno comunque un peso complessivo e per questo motivo Henderson ha subito dal Giudice Sportivo un turno di squalifica, che lo porterà a saltare la semifinale di Coppa Italia di andata contro il Bologna.