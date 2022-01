Per Pairetto e il VAR l’assist di Elmas è regolare sul gol di Juan Jesus in Napoli-Salernitana Il tocco di Elmas non è irregolare in area della Salernitana e il gol di Juan Jesus viene convalidato secondo regolamento.

A cura di Alessio Pediglieri

Derby accesissimo al ‘Maradona' con il Napoli che spinge dal primo minuto e trova anche il gol al 17′ minuto con una azione insistita in area avversaria: la palla spiove all'altezza del dischetto a Elmas che offre l'assist vincente per Juan Jesus che con un sinistro da attaccante puro fulmina Belec per il vantaggio della squadra di Spalletti. Una rete che appare regolare ma c'è un dubbio sul tocco di Elmas che potrebbe avere toccato con il braccio. Proteste degli uomini di Colantuono e minuti di attesa per capire cosa sia successo. Alla fine, il VAR conferma a Pairetto che tutto è avvenuto in modo regolare: il tocco non è di braccio ma di spalla che, per regolamento, non è da considerarsi irregolare. Festa in campo per il Napoli, che così sblocca il derby.

Una decisione corretta, lo dice il regolamento in vigore, motivo per cui l'arbitro ha assegnato il gol al difensore del Napoli dopo il check con il VAR. A definire il confine per la punibilità del fallo di mano c'è la "base dell'ascella" e in questo caso è stato considerato regolare il gol di Juan Jesus che secondo l'arbitro ha ricevuto palla dal compagno Elmas in modo regolamentare, senza dover punire il tocco come falloso. Un po' la stessa cosa che era accaduta qualche settimana fa in merito alla decisione presa sul gol di Muriel che aveva controllato il pallone prima di segnare al Venezia con la spalla. Anche in quel caso, arbitro e VAR avevano interpretato correttamente la regole.

