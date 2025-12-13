Paura per il ds Faggiano dopo un incidente stradale: il dirigente della Salernitana trasportato in ospedale

Solo tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, coinvolto in un incidente stradale di ritorno dalla vittoriosa trasferta dei granata a Picerno valida per il campionato di Serie C girone C. Il dirigente granata sta bene ed è vigile.

Solo tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per il direttore sportivo della Salernitana, Daniele Faggiano, coinvolto in un incidente stradale di ritorno dalla vittoriosa trasferta dei granata a Picerno valida per il campionato di Serie C girone C. Faggiano era sulla strada del ritorno in direzione Salerno dopo la gara di Picerno quando è stato coinvolto in un tamponamento stradale mentre era a bordo della sua auto.

Il direttore sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazioni ma è stato trasferito precauzionalmente presso l’ospedale di Potenza, dove sono in corso accertamenti. Dovrebbe essere dimesso questa sera. Presto la Salernitana aggiornerà tutti sulle condizioni del direttore sportivo granata coinvolto in questo sfortunato incidente che l'ha costretto al trasferimento presso il nosocomio lucano. La Salernitana è riuscita a vincere 1-2 in casa del Picerno ultimo in classifica ribaltando l'iniziale vantaggio dei padroni di casa.

Il direttore sportivo Faggiano ha riportato solo qualche contusione e sta facendo i necessari accertamenti del caso in ospedale ma è vigile, sta bene e anche l'auto non era totalmente danneggiata. Nessun allarmismo dunque ma solo tanta paura per Faggiano, esperto direttore sportivo che da questa stagione ha preso in mano la Salernitana costruendo una squadra tutta nuova dopo due retrocessioni consecutive da parte dei granata che dalla Serie A si sono ritrovati subito in C.

Faggiano ha sposato il progetto granata con enorme entusiasmo scelto dal patron Danilo Iervolino, dal presidente Maurizio Milan e dall'amministratore delegato Pagano i quali hanno enorme stima nei suoi confronti. A Faggiano è stato dato l'arduo compito di riportare subito la Salernitana in Serie B per poi ricostruire con calma tassello dopo tassello un altro cammino per un ritorno in Serie A. I tre punti di oggi avvicinano i granata al Catania capolista a -2 punti anche se i siciliani, così come il Benevento secondo, hanno una partita in meno.