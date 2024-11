video suggerito

Paura per Balde durante Barcellona-Las Palmas: fatica a respirare dopo una gomitata, deve uscire Alejandro Balde deve uscire dal campo nel corso di Barcellona-Las Palmas. Il terzino dei catalani finisce ko dopo una gomitata subita da Sandro. Non riesce a respirare e restare in piedi, devono portarlo fuori in barella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Alejandro Balde ha fatto vivere attimi di paura al Barcellona nel corso della sfida casalinga che i catalani stanno giocando in Liga contro il Las Palmas. Il terzino sinistro della squadra blaugrana ha chiuso la sua partita al minuto 23 quando un colpo subito da Sandro Ramirez l'ha messo ko. Si era capito subito in diretta che qualcosa non fosse andato per il verso giusto quando i microfoni a bordo campo hanno catturato il rumore del colpo subito da Balde. Una gomitata sotto il mento del giocatore del Barcellona che è immediatamente finito a terra.

Il colpo di Sandro Ramirez su Balde.

L'arbitro è costretto a fermare il gioco richiamato dai calciatori. Balde si rotola per terra in netta difficoltà respiratoria. Il giocatore tossisce continuamente, quasi vomita. Immediato l'ingresso in campo dei sanitari del Barcellona che provano prima a calmarlo per poi iniziare a rimetterlo in piedi. Lo aiutano, cercando di fargli aprire il torace per consentirgli la corretta respirazione, ma Balde fa fatica, ha difficoltà. Hansi Flick decide così di sostituirlo. Nel momento in cui lo staff medico prova a portarlo fuori però, Balde torna di nuovo a terra e così urge la barella.

Balde a terra non riusciva a respirare.

Il giocatore non riesce a stare in piedi e infatti devono chiamare la macchina dei sanitari che trasporta la barella col giocatore a bordo all'esterno dello stadio. Chiaramente Balde sarà sottoposto ora a controlli più approfonditi per capire cosa stia impedendo al giocatore di respirare al meglio. Sicuramente il colpo di Sandro Ramirez è stato forte tanto da togliergli il fiato evidentemente. Preoccupazione sul volto dei compagni di squadra, soprattutto di Lamine Yamal che lo guarda in piedi dalla panchina per capire cosa stesse succedendo.

Sandro si scusa con Balde.

Le scuse di Sandro con Balde all'uscita dal campo

Nello stesso momento proprio Sandro Ramirez si è avvicinato alla barella e al giocatore per accertarsi delle sue condizioni e scusandosi continuamente. Chiaramente il colpo non era voluto ma i tifosi del Barcellona sui social protestano con l'arbitro per un mancato giallo al calciatore. All'uscita dal terreno di gioco tutto il pubblico del Barcellona presente ha intonato il nome del calciatore accompagnando la sua uscita dal campo. Nelle prossime ore saranno sicuramente rese note le sue condizioni. Il risultato era ancora fermo sullo 0-0.