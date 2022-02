Paulo Sousa vince con il Flamengo ma dalle tribune arriva un grido: “Sei un asino!” Il tecnico portoghese ha vinto nel 5° turno del campionato di Rio portandosi a -3 dalla vetta, ma qualcosa è andato storto e non sono mancate le accuse.

A cura di Alessio Pediglieri

Aveva lasciato la panchina della Polonia in tutta fretta per sposare la sua nuova avventura brasiliana, ma per Paulo Sousa non sembra tutto oro ciò che gli è stato messo sotto gli occhi a luccicare. Un addio improvviso e polemico nel ruolo di Ct che ha creato scompiglio e feroci critiche verso il portoghese che non ha avuto dubbi nella scelta, presentandosi in poche quale nuovo tecnico del Flamengo. Oggi, però, a distanza di sola qualche settimana, è ancora immerso nel catino delle accuse, da parte dei propri tifosi che mal stanno digerendo scelte e gestione della squadra.

Dunque, parte in salita il cammino scelto dall'ex Roma: dopo le classiche parole di elogio da parte della dirigenza brasiliana e l'entusiasmo del proprio pubblico, arrivano le amarezze – forse gratuite – di certo frizzanti da parte della frangia più calda e viva del tifo del Mengão che si attendono qualcosa di importante da parte del portoghese. Senza guardare solamente al campo perché – stando al tabellino dell'ultimo incontro disputato – il Flamengo avrebbe anche vinto, ma non ha convinto. Ed è qui il punto.

Sotto la gestione Paulo Sousa il Flamengo si sta ben comportando: ha vinto in trasferta contro l'Audax Rio conquistando tre punti importanti, nel 5° turno del campionato statale di Rio de Janeiro, che lo hanno spinto a quota 10 punti in classifica, a -3 dalla vetta occupata attualmente dal Vasco da Gama. Un momento positivo che però non è bastato aio tifosi che non hanno gradito alcune scelte da parte del tecnico durante il match: "Sei un asino!" è stato scandito dalle tribune nei confronti dell'allenatore lusitano, mentre era in panchina. Il motivo? La colpa è aver sbagliato le sostituzioni che non sono state gradite dal pubblico.

"Capita ed è naturale" ha commentato a margine della vittoria, lo stesso Paulo Sousa. "Penso sia giusto che i tifosi abbiano le loro idee e possano elogiarti o criticarti. Fa parte del gioco e noi allenatori siamo abituati. Lo sono anche i giocatori in campo, non c'è problema. L'importante è che ci sia grande passione perché solo questo ti fa vincere o perdere le gare. Un giorno ti idolatrano, ti mettono su un piedistallo. In altre occasioni ti criticano. Fa parte della vita di tutti i giorni e hanno sempre ragione loro"