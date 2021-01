Paulo Fonseca è risultato negativo tampone molecolare per il Covid-19 ed è partito per per la Calabria intorno alle ore 10.00 con un volo privato da Ciampino. Il tecnico portoghese sarà regolarmente in panchina per il match contro il Crotone in programma alle 15.00. L’allenatore della Roma aveva avuto contatti con Tiago Pinto, nuovo General Manager giallorosso, che è risultato nuovamente positivo ed è in isolamento.

Nel pomeriggio di ieri vi avevamo parlato del problema di salute di Fonseca, che poi si è rivelato essere un depistaggio perché era risultato positivo Tiago e si attendevano i risultati del tampone di tutti coloro che erano stati in contatto con lui. Dopo l'ultimo tampone effettuato, l'allenatore della Roma è risultato negativo e raggiungerà la squadra in Calabria: si temeva che i problemi intestinali potessero essere un sintomo del virus ma così non è stato. Pochi minuti fa sono arrivati gli esiti dei test di tutta la squadra e il risultato è negativo per tutti i componenti. Le ultime 24 ore sono state davvero difficili per il club capitolino che, però, non dovrà distogliere l'attenzione dalla gara con i calabresi.

La probabile formazione della Roma a Crotone

In merito alla formazione che scenderà in campo oggi pomeriggio allo Scida non dovrebbero esserci grandissime novità ma c'è il dubbio Dzeko, che ieri ha accusato un lieve fastidio al gluteo e gli impegni ravvicinati con Inter e Lazio potrebbero portare Fonseca e il suo staff a risparmiare il capitano dall'inizio. Pronto Borja Mayoral. Per il resto, la squadra giallorossa è chiara e delineata: Mkhitaryan e Pellegrini a supporto della punta, Veretout e Cristante al centro del campo con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Kumbulla a protezione della porta di Pau Lopez.