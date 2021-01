Paulo Fonseca non è partito per Crotone, dove domani la Roma affronterà la squadra di Giovanni Stroppa per il 16° turno della Serie A 2020/2021. In panchina andrà il suo vice Nuno Campos. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il tecnico portoghese non è partito alla volta della Calabria a causa di una gastroenterite. Oltre all'allenatore, assente anche il nuovo General Manager Tiago Pinto, che è sbarcato ieri nella Capitale ed è reduce dalla positività al Covid-19.

Nel primo pomeriggio Fonseca aveva tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia e tutto sembrava nella norma ma a Fiumicino il tecnico portoghese non è sceso dall'autobus con la squadra ed è partito il tam tam per avere informazioni su ciò che stava accadendo in casa capitolina. Ancora da accertare se il tecnico si unirà al gruppo domani. In merito alla partita di Paulo Fonseca ha parlato così della squadra calabrese: "Indipendentemente dai giocatori che giocheranno domani, oggi ho parlato con i giocatori di questo: il Crotone è una bellissima squadra, non possiamo guardare la posizione in classifica ma quanto ha fatto nelle partite. Ho guardato la partita con l'Inter, è una squadra con grande qualità e coraggio. Non è facile giocare, soprattutto nel primo tempo, come ha fatto il Crotone contro l'Inter. Domani sarà difficile e dobbiamo giocare con ambizione e attenzione per poter vincere contro un avversario che ha molta qualità, vuole sempre la palla ed ha coraggio".

Infine l'allenatore giallorosso ha parlato anche di mercato e delle idee che sta mettendo sul tavolo con il nuovo direttore sportivo giallorosso: "Sto parlando sempre con Tiago Pinto. Sa i giocatori di cui abbiamo bisogno, gli ho dato dei nomi che secondo me possono migliorare la squadra. Abbiamo diversi nomi e vediamo che succede. Parlo sempre con lui di questa questione".