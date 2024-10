video suggerito

Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Torino e Atalanta-Genoa: orari e formazioni delle partite Per gli anticipi della settima giornata della Serie A 2024-2025, in programma sabato 5 ottobre 2024, scendono in campo Inter-Torino, Udinese-Lecce e Atalanta-Genoa. Tutte le informazioni per vedere le partite in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

La settima giornata della Serie A 2024-2025 prevede tre anticipi per sabato 6 ottobre 2024: si gioca in tre slot orari differenti, partendo da Udinese-Lecce delle 15:00 e passando per Atalanta-Genoa alle 18 fino a Inter-Torino delle 20:45. Le gare si potranno vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky.

L'Inter va a caccia di ulteriori conferme dopo aver vinto contro l'Udinese e la Stella Rossa: i campioni d'Italia in carica ospitano il Torino, che ha gli stessi punti dei nerazzurri e viene dalla sconfitta casalinga contro la Lazio. L’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakthar Donetsk e contro il Genoa andrò a caccia di punti per rilanciarsi in classifica dopo un’inizio di stagione zoppicante.

Ad aprire la giornata ci saranno Udinese e Lecce, che scenderanno in campo al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 15:00: entrambe le squadre hanno voglia di rilanciarsi perché i friulani vengono dalla sconfitta casalinga con l'Inter mentre i salentini dal 3-0 subito in casa del Milan.

Serie A, le partite: gli orari tv

Sabato 5 ottobre 2024, il calendario di Serie A prevede tre partite suddivise in tre slot orari differenti: 15:00, 18:00 e 20:45. Ecco la programmazione completa, con le dirette TV e streaming.

15:00 – Udinese-Lecce (DAZN)

18:00 – Atalanta-Genoa (DAZN)

20:45 – Inter-Torino (DAZN/Sky)

Dove vedere Inter-Torino in TV e streaming: le probabili formazioni

La gara tra Inter e Torino, che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Su DAZN telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin. Federico Zancan e Beppe Bergomi, invece, saranno i telecronisti Sky.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. Allenatore: Vanoli.

Atalanta-Genoa su DAZN, dove vederla in TV e probabili formazioni

Atalanta-Genoa scenderanno in campo alle ore 18:00 e la partita del Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN. La telecronaca sarà di Alberto Santi col commento tecnico di Fabio Bazzani.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Genoa:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, De Roon, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Lookman, Samardzic; Retegui. Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Miretti, Bohinen, Thorsby, Martin; Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Gilardino.