video suggerito

Il Milan di Fonseca non si ferma più: con 3 gol in 5 minuti stende il Lecce, San Siro gode e festeggia Tra il 38′ e il 43′ il Milan stende il Lecce con tre gol siglati da Morata, Theo e Pulisic. Colpi da KO da cui i salentini non si rialzano più con i rossoneri che festeggiano un’altra prestazione maiuscola e il ritorno in vetta al campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan fa suo il match contro il Lecce a San Siro a fine primo tempo: tra il 38′ e il 43′ Morata, Theo e Pulisic schiantano i salentini e aprono alla festa rossonera con una nuova vittoria che conferma le good vibrations viste nel derby grazie ad un'altra prova convincente. Che ha permesso al Diavolo di riprendersi la momentanea vetta della classifica (in condivisione col Torino) in attesa di sapere cosa faranno le dirette avversarie.

I cinque minuti in cui il Milan ha affondato il Lecce

Il Milan non si ferma più e dopo l'Inter nel derby si prende anche i tre punti in palio con il Lecce: bastano cinque minuti per chiudere un match che i salentini avevano approcciato al meglio. Poi, tre colpi da KO a fine primo tempo che hanno ribaltato l'inerzia dell'incontro. Per un primo tempo in cui la squadra di Gotti non ha sfigurato costruendosi anche delle buone occasioni con Falcone quasi inoperoso. Fino al 38′ quando ci pensa Morata a sbucare di testa e dare il via allo show: 1-0 e palla centro. Nemmeno il tempo di riprendersi che arriva il raddoppio con Theo Hernandez assistito da capitan Leao. Infine, il solito puntuale Pulisic che conclude una azione da flipper in area leccese, per il 3-0. Il tutto in cinque minuti e nel mezzo anche il tempo per Abraham di colpire un clamoroso palo.

Fonseca cambia, normale amministrazione rossonera

Nel secondo tempo, il Milan amministra e controlla senza alcun affanno. Il 3-0 del primo tempo permette a Fonseca anche di mettere mano alla squadra per fare cambi e rifiatare la squadra. Morata, leggermente acciaccato è il primo a lasciare il campo poi via via il Milan cambia forma ma non la sostanza, colpendo una nuova traversa con Loftus-Cheek. Il finale è in calando, col Milan ridotto in 10 per il brutto fallo di Bartesaghi appena entrato in campo, con il ritmo partita che scema grazie alla pancia piena dei rossoneri, per un 3-0 che regala un nuovo sorriso e il primo posto momentaneo in classifica.

Il tabellino: Milan-Lecce 3-0

Marcatori: 38’ Morata, 41’ Theo, 43’ Pulisic.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez (dal 75’ Bartesaghi); Pulisic (dal 63’ Chukwueze), Fofana (dal 63’ Musah), Reijnders, Leao; Morata (dal 56 Loftus-Cheek), Abraham (dal 75’ Jovic). All. Paulo Fonseca

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente (dal 59’ Banda), Ramadani, Coulibaly (dal 83’ Oudin), Pierret (daln73’ Rafia); Rebic (dal 73’ Pierotti), Krstovic. All. Luca Gotti