Juventus implacabile con Tudor, 2-1 al Lecce e 3° posto: gol di Koopmeiners e Yildiz

A cura di Alessio Morra

La Juventus batte pure il Lecce (2-1). A Torino i bianconeri rapidamente chiudono la pratica. Tudor migliora la sua media: sette punti in tre partite, ora è terzo, ed essendoci domenica Atalanta-Bologna, in ogni caso chiuderà la 32ª giornata in zona Champions. Gol nel primo tempo di Koopmeiners e Vlahovic, nel finale di Baschirotto.

Pronti, via e gol di Koopmeiners

Ha fatto le sue scelte il tecnico croato, che ha inquadrato la Juve e trovato una collocazione tattica precisa a Koopmeiners. L'olandese dopo nemmeno due minuti sblocca il risultato, al termine di una splendida azione. L'assist di Vlahovic è al bacio, l'ex nerazzurro fa il movimento giusto e davanti a Falcone non sbaglia. Koop si sblocca e festeggia, applaudito dallo Stadium.

Assist di Vlahovic e raddoppia Yildiz

Due minuti dopo il Lecce ha la chance di pareggiare, il palo dice no a Krstovic, poi è bravo Di Gregorio. I bianconeri proseguono ad attaccare, spingono alla ricerca del raddoppio. Thuram è in palla. Vlahovic si divora un gol quasi fatto. Il bomber serbo la porta non l'ha trovata, ma in versione assist-man è stato da sette pieno in pagella. Perché l'ex viola regala un pallone perfetto pure a Yildiz, che con una rasoiata dopo una mezz'ora abbondante chiude i conti, 2-0.

Gol di Baschirotto e finale arrembante del Lecce

Nella ripresa, Giampaolo prova a mescolare un po' le carte, manda in campo pure Rebic, che nel finale è vivo, ma Di Gregorio una volta chiamato in causa è sempre molto attento. La Juventus ragiona di più nel secondo tempo, pure quando entrano tutti insieme Weah, Cambiaso e Kolo Muani. Cambiaso è l'unico dei tre a provarci, Falcone c'è. Quando a partita sembrava in ghiaccio il Lecce segna, colpo di testa vincente di Baschirotto, che all'88' segna il 2-1. Il Lecce ci prova fino all'ultimo, ma non trova il pari. I giallorossi restano invischiati pesantemente in zona retrocessione, la Juventus è terza in attesa di Atalanta-Bologna.