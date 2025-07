Partita di Conference League truccata: club escluso 10 anni, squalifica a vita per un calciatore e un dirigente

L’UEFA ha annunciato una sanzione storica e senza precedenti contro l’Arsenal Tivat: esclusione dalle coppe per dieci anni, squalifica a vita per un calciatore e un dirigente.

L'UEFA ha annunciato una sanzione storica e senza precedenti contro l'Arsenal Tivat. La decisione fa seguito al procedimento disciplinare avviato in seguito ad una partita di Conference League della stagione 2023/2024 contro l'Alashkert FC, che ha portato alla luce una combine: per questo motivo è arrivata una squalifica di dieci anni e una multa salata per accuse legate all'integrità delle partite e delle competizioni.

Nel mirino della UEFA è finita la vittoria per 6-1 dell’Alashkert contro l’Arsenal Tivat nel ritorno del primo turno dei preliminari di Conference League, che ha permesso agli armeni di passare il turno con un punteggio complessivo di 7-2 dopo l’1-1 dell’andata.

L'organo di governo del calcio europeo ha inflitto una squalifica decennale e una multa di 500.000 euro alla squadra montenegrina, a cui non sarà più consentito di partecipare alle competizioni UEFA fino alla stagione 2034/35.

La nota ufficiale della UEFA

Questa la nota ufficiale della UEFA sul FK Arsenal Tivat.

A seguito di un’indagine e di procedimenti disciplinari contro l’FK Arsenal Tivat e altri individui in relazione a presunte violazioni del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) durante le partite della UEFA Conference League 2023/24 tra Alashkert FC e FK Arsenal Tivat nel luglio 2023, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA (CEDB) ha annunciato le seguenti decisioni: