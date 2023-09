Papu Gomez è del Monza, colpo di mercato a zero: un campione del mondo torna in Serie A Il Monza ha piazzato un colpo di mercato. Il club brianzolo pesca tra gli svincolati e tessera il Papu Gomez, ex calciatore dell’Atalanta e campione del mondo con l’Argentina.

A cura di Alessio Morra

Da navigato e abilissimo uomo di mercato Adriano Galliani nei giorni scorsi aveva bluffato quando aveva detto che il Monza non avrebbe acquistato calciatori svincolati: "Niente svincolati, fino a gennaio restiamo così. Non siamo sul mercato degli svincolati". E invece il club brianzolo sta per piazzare un grande colpo di mercato, perché nelle prossime ore verrà tesserato il Papu Gomez, calciatore campione del mondo con l‘Argentina che in Italia ha giocato con Catania e Atalanta. È un grande rinforzo per Palladino.

Il serio infortunio occorso a Caprari ha portato al cambio di programma. Il Monza ha bisogno di un altro giocatore per il reparto offensivo. Caprari si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro e starà fuori sei mesi. Galliani si è messo al lavoro e ha convinto Alejandro Gomez, detto il Papu, che è rimasto svincolato dopo l'addio al Siviglia. L'ex nerazzurro nel weekend firmerà un contratto fino a giugno.

Tre stagioni con il Catania, sei e mezza con l'Atalanta, dei nerazzurri è stato un simbolo, una bandiera, ma dopo la rottura con Gasperini ci fu un clamoroso addio. Separazione rapidissima, arrivata nel gennaio del 2021 quando il Papu disse sì alla proposta del Siviglia, con cui ha giocato per due anni e mezzo. Con gli andalusi ha vinto l‘Europa League, lo scorso maggio quando in finale il Siviglia batté ai rigori la Roma.

Ma il Papu è soprattutto un campione del mondo. Gomez ha vinto infatti i Mondiali del 2022 con l'Argentina. In Qatar ha giocato anche due partite. Il centrocampista con la nazionale argentina ha vinto anche la Copa America. Al di là dei titoli vinti, dei gol segnati e delle giocate magiche con l'Atalanta, si può dire che Gomez sarà senz'altro una grande risorsa per il Monza, che dà peso al reparto offensivo e acquisisce un giocatore anche molto esperto.