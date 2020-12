La commozione per la scomparsa di Paolo Rossi è ancora viva in tutti gli italiani e accompagnerà il mondo del calcio in tutto questo weekend: segnato inevitabilmente dall'ultimo saluto a quello che è stato l'eroe del Mondiale del 1982. A poche ore dal funerale, celebrato nel Duomo di Vicenza, il primogenito Alessandro è tornato a parlare e a raccontare i suoi ultimi minuti passati accanto al padre: "Prima di andare gli ho detto che non si doveva preoccupare per le mie sorelline – ha spiegato Alessandro Rossi al ‘Corriere del Veneto' – Gli ho fatto una promessa: ci sarò sempre io al loro fianco, a farle crescere".

"Era una persona solare, sempre con il sorriso – ha aggiunto il figlio di Paolo Rossi – Amava aiutare il prossimo, dare una mano. Era anche molto riservato e quindi in pochi sanno che per 25 anni ha girato gli ospedali di tutta Italia per aiutare i bambini malati di leucemia e di altre gravi malattie. Riusciva a dare amore anche a chi non conosceva. Con Vicenza c'era una passione ricambiata, per questo siamo stati tutti d’accordo con l’idea di allestire qui la camera ardente. Fu lui il primo a parlarne, in diverse occasioni. Ci diceva: ‘Quando me ne andrò voglio che il funerale sia celebrato lì, perché è una città che mi ha sempre amato'".

in foto: Alessandro Rossi all’esterno dell’ospedale di Siena

L'orgoglio di Alessandro per il padre

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano veneto, Alessandro Rossi ha parlato dell'infanzia trascorsa accanto ad una persona speciale e ad un calciatore famoso in tutto il mondo: "Ricordo che da piccolo giocavo nel cortile di casa, dove ho imparato a fare i primi palleggi. Mi diceva: ‘Non ti devi preoccupare del fatto che sei mio figlio. Se ti piace il calcio, gioca a calcio. Se non ti piace, lascialo perdere. Nella vita devi fare quello che ami e io ti sosterrò sempre'. Papà era fatto così. Dopo il Mondiale, quando mi accompagnava a scuola, tutti lo fermavano per stringergli la mano, abbracciarlo. E lui aveva sempre una parola e un sorriso per quelle persone. È lì che ho capito che non avevo un padre come tutti gli altri. E ne fui molto orgoglioso".

"Nel privato papà era esattamente la stessa persona che appariva in pubblico: un uomo semplice e molto umile – ha concluso Alessandro Rossi – Come ha affrontato la malattia? Ha lottato come un leone, per tutti i mesi che è stato male. Era un guerriero con una forza incredibile. Ha provato in tutti i modi a rimanere accanto ai suoi cari, senza mai mollare un secondo. Poi quel male si è rivelato troppo aggressivo. Ha vinto lui, non c’è stato niente da fare".