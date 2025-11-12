Palladino al primo allenamento con l’Atalanta fa un semplice gesto: “Accendiamo l’interruttore qui”

Raffaele Palladino ha svolto il suo primo allenamento alla guida dell’Atalanta da quando si è insediato in panchina dopo l’esonero di Juric. Una seduta seguita da vicino del club che ha filmato tutto e mostrato ai tifosi il nuovo corso. Che parte da un concetto basico e chiaro: la testa.

Raffaele Palladino si è ufficialmente insediato sulla panchina dell'Atalanta e ha già iniziato a lavorare con i giocatori conducendo il primo allenamento. Seguito da vicino da tifosi, giornalisti, curiosi e lo stesso club che ne ha postato gli highlights dando dimostrazione di come il tecnico napoletano si sia calato immediatamente nella parte. A tal punto che durante la seduta, osservando quanto fatto sul campo e non soddisfatto, ha richiamato i calciatori e ha rivolto loro un semplice gesto e un solo concetto che dovrà essere alla base del nuovo corso della Dea.

Palladino per il dopo Juric: nuova guida tecnica all'Atalanta

Il dopo Juric è già un passato chiuso nel cassetto dei ricordi, possibilmente da dimenticare. Tre mesi di presenza in panchina che non hanno fruttato alcunché se non la consapevolezza che il dopo Gasperini non poteva passare da lui, anche se considerato all'unanimità un "discepolo" dell'allenatore oggi alla Roma, e in vetta al campionato. Da cui l'Atalanta è lontanissima, scivolata costantemente dalla parte destra della classifica, senza gioco e senza identità: tutte ragioni che hanno portato all'esonero di Juric e alla scelta di consegnare a Palladino la guida tecnica.

Palladino e il suo primo allenamento con la squadra

Anche approfittando della pausa per le nazionali, l'ex Monza e Fiorentina si è messo subito al lavoro osservando i propri giocatori da vicino, durante il suo primo allenamento, coadiuvato dal proprio staff. Il tutto rigorosamente documentato dal club che ha così voluto dare un'altra spallata al recente negativo passato concentrandosi sul nuovo arrivato in panchina. Che ha dato subito il proprio imprinting al gruppo rivolgendo poche parole, osservando molto, e dando indicazioni chiare e semplici, soprattutto in un momento in particolare quando ha interrotto la seduta per richiamare a sè l'attenzione generale.

Il gesto e il concetto base di Palladino: "Oggi lavoriamo su questo"

Dai filmati poi pubblicati dallo stesso club si vede un Palladino per calato nella parte: un primo colloquio col proprio staff e poi concentrazione sulla squadra a dettare ciò che va e non: "Serve più dinamismo, avete le qualità sia fisiche che tecniche per farlo". Poi, ad un certo punto, il centro del discorso del tecnico, racchiuso in poche parole e in una mimica chiarissima: "Raga, la riaggressione possiamo farla meglio, eh? Palla persa… andiamo! L'input dev'essere da qua, accendiamo l'interruttore qui" dice ai giocatori portandosi una mano alla tempia. "Palla persa… devo andarla a riconquistare, subito. Tre metri, veloci. Oggi lavoriamo su questo". Ee poi ancora: "un po' di attenzione per favore… questo lavoro non è solo fisico, è anche per le conclusioni: quando si va in area… qualità! Lavoriamo anche nella stanchezza"