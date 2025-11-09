Fischi per l’Atalanta dopo il crollo con il Sassuolo di Berardi: Juric in difficoltà

Crollo pesante per l’Atalanta di Juric travolta 3-0 dal Sassuolo a Bergamo: doppietta di Berardi e gol di Pinamonti affondano la Dea, sempre più in crisi e senza vittorie in Serie A dal 21 settembre.

Niente effetto Marsiglia per l’Atalanta. La squadra di Juric è crollata davanti ai propri tifosi a Bergamo contro l’ottimo Sassuolo, spazzando via la gioia per l’ultima vittoria in Champions. Gli uomini di Grosso si sono imposti con un perentorio 3-0 sul campo dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Berardi e alla rete di Pinamonti. Tempi durissimi per l'Atalanta, sempre più giù in classifica e senza vittorie dal 21 settembre in Serie A.

Atalanta lenta, il Sassuolo ne approfitta con un super Berardi

La bella e vincente Atalanta è un lontano ricordo. Contro il Sassuolo è andata in campo una formazione lenta e prevedibile che nel primo parziale ha collezionato una sola palla gol, con Lookman schierato titolare da Juric dopo il battibecco di Marsiglia. Al contrario, organizzato e cinico il Sassuolo, che alla mezz'ora ha sbloccato il match con Domenico Berardi su calcio di rigore.

Gran gol da centravanti di Pinamonti

Juric ha provato a cambiare le carte in tavola nella ripresa dopo i fischi all'intervallo con le sostituzioni, ma ha incassato il raddoppio subito con Pinamonti. Gol da centravanti vero da parte dell’attaccante, che con una finta ha disorientato i suoi marcatori. Inutili i tentativi di riversarsi in avanti della Dea, che al 66’ ha subito anche il terzo gol, ancora con Berardi freddo a superare l’incolpevole Carnesecchi.

3-0 e partita chiusa, con i numeri dell'Atalanta in campionato sempre più preoccupanti. Solo due le vittorie in stagione per i nerazzurri che nelle ultime sette giornate hanno collezionato cinque pareggi e due sconfitte, consecutive. I fischi del pubblico, non abituato a queste prestazioni e questi risultati sono la prova che le cose stanno andando molto male. Bisognerà invertire la rotta approfittando della sosta, a meno di ribaltoni. Vola il Sassuolo che si porta a meno due dalla coppia formata da Bologna e Como.