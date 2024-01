Overmars sospeso a livello mondiale dalla FIFA: dopo lo scandalo sessuale si era rifugiato in Belgio A seguito dello scandalo a luci rosse scoppiato all’interno dell’Ajax nel febbraio 2022, Marc Overmars era stato inibito per 2 anni dalla Federcalcio olandese. Era “scappato” in Belgio, continuando a lavorare come direttore tecnico dell’Anversa, incurante di tutto. Fino ad oggi: la commissione disciplinare FIFA ha esteso la medesima sospensione, non potrà più esercitare alcun ruolo da nessuna parte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Su Marc Overmars è arrivato un altro tsunami: dopo la sospensione condizionale di 2 anni dello scorso novembre da parte dello Sport Justice Institute che gli impediva di ricoprire qualsiasi mansione calcistica all'interno dei Paesi Bassi, è arrivata la decisione da parte della commissione disciplinare FIFA con la World Football Association che ha esteso tale sentenza a livello mondiale. Overmars era stato coinvolto nei mesi precedenti in uno scandalo di natura sessuale, per molestie nei confronti di diverse donne che lavoravano con lui all'Ajax. Si era "rifugiato" subito all'estero continuando a lavorare incurante di tutto, per l'Anversa.

A metà novembre, lo Sports Justice Institute (ISR) aveva deciso di sospendere Marc Overmars a causa di cattiva condotta sessuale, una volta aperta l'inchiesta sulle denunce nei suoi confronti da parte di diverse donne che lo accusavano di inviare in forma privata messaggi inopportuni e a luci rosse. A ciò era seguita una sospensione condizionale di un anno, con un periodo di prova di due anni perché Overmars, a suo tempo dirigente Ajax, aveva violato le norme sulle molestie sessuali. Conseguenza? Nessuna possibilità di esercitare la professione all'interno dei Paesi Bassi.

Marc Overmars, insieme a Edwin van der Sar, quando era direttore tecnico dell'Ajax

Lo avrebbe potuto fare però all'estero, e così è stato: ha trovato rapidamente un nuovo datore di lavoro come direttore tecnico nell'Anversa, con una mossa che è sembrata uno schiaffo in faccia alla dirigenza dell'Ajax e l'ennesimo affronto all'universo femminile. In Belgio, Overmars, che ha subito un un infarto e un ictus ed è stato ricoverato per un breve periodo in ospedale alla fine del 2022, con Mark van Bommel, ha trascinato il club a vincere il titolo nazionale e la Coppa del Belgio.

Da oggi, però, Overmars non può più esercitare alcun ruolo nel calcio a livello globale. La KNVB, la Federcalcio olandese, aveva intanto trasferito la propria decisione alla commissione disciplinare della FIFA, come prescritto dai regolamenti internazionali ed è arrivata la decisione finale: la World Football Association ha deciso di attuare la medesima inibizione in tutti i Paesi.

Questa ultima decisione è arrivata dopo che Overmars era stato coinvolto in uno scandalo per aver inviato diversi messaggi e foto sessualmente allusivi ed espliciti, ad alcune dipendenti donne del club durante il suo periodo come direttore tecnico dell'Ajax. Nell'inchiesta erano emerse circa 300 pagine di messaggi WhatsApp contenenti tutto il materiale contestato che Overmars ha sempre negato di aver inviato, e che avrebbe coinvolto almeno una decina di ex colleghe.

La Federcalcio olandese è stata subito informata dalla FIFA, ma ha precisato di non aver avuto alcun ruolo nella decisione definitiva. La sospensione di Overmars ha valore retroattivo: iniziata il 16 novembre 2023 durerà per i prossimi due anni, di cui un anno con la condizionale, per verificarne la condotta.