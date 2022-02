Overmars all’Ajax era il “cugino arrapato”: i racconti delle donne su foto e messaggi scandalosi Lo scandalo sessuale legato a Marc Overmars all’interno dell’Ajax rischia di allargarsi ulteriormente. Arrivano ulteriori racconti sull’ambiente all’interno del club olandese.

A cura di Marco Beltrami

Il caso Overmars rischia di scoperchiare il proverbiale vaso di Pandora all'Ajax. Dopo il mondo dello spettacolo dunque, con l'inchiesta sulle molestie ai concorrenti di The Voice, anche quello del calcio in Olanda si trova a fare i conti con uno scandalo sessuale. Tutto è nato dalle denunce presentate all'Ajax da una serie di dipendenti sui messaggi inappropriati e a luci rosse ricevuti dall'ex calciatore e direttore sportivo Marc Overmars, silurato dal club. I racconti che alcuni addetti ai lavori hanno presentato ai "contatti fiduciari" dei Lancieri in merito alla sicurezza sul lavoro, sono a dir poco preoccupanti. E le ultime indiscrezioni della stampa olandese delineano un quadro che rischia di allargare lo scandalo all'interno della società, che ne esce malissimo.

Lo scandalo Overmars all'Ajax, l'ex dirigente silurato dall'Ajax

Marc Overmars si è scusato, ammettendo di provare vergogna per quanto fatto. La grande gloria del calcio olandese si è difeso dichiarando di non essersi reso conto di aver superato il limite. Quello che sta venendo fuori sui tabloid oranje però inchioda ulteriormente l'ex dirigente, che non ha solo inviato le foto dei suoi genitali ad alcune dipendenti dell'Ajax, ma avrebbe letteralmente bombardato di messaggi di testo le stesse, con tanto di video espliciti. Algemeen Dagblad ha potuto contare su alcune conversazioni con le persone coinvolte che hanno raccontato quello che era il modus operandi di Overmars.

Le denunce delle dipendenti dell'Ajax, sui messaggi scandalosi del dirigente

Quest'ultimo non ha preso di mira una donna nello specifico, ma in una sorta di "delirio di onnipotenza", contattava diverse addette ai lavori del club, degli uffici, dei media e del dipartimento di calcio femminile. Il tutto senza un particolare motivo, o approccio: praticamente queste dipendenti dell'Ajax, dal nulla ricevevano messaggi indesiderabili da parte del dirigente. Foto oscene, del suo pene, messaggi espliciti (alcuni inviati direttamente dal bagno), e richieste speciali come quelle di mostrare il proprio abbigliamento o l'intimo. Per questo la sua fama all'interno del club era quella di essere un "tipo strano", che evitava le conversazioni quotidiane con i colleghi e le colleghe e si scatenava poi a suon di messaggi, dimostrandosi molto più loquace online. Una vera e propria "incompetenza sociale" che si trasformava poi in qualcosa di diametralmente opposto sullo schermo dello smartphone.

Il soprannome di Overmars all'interno dell'Ajax

Questa situazione sarebbe durata per anni, e infatti all'interno del club pare che ci fossero anche degli spifferi sui comportamenti Marc Overmars, che qualcuno ha anche ribattezzato con il soprannome di "cugino arrapato". In particolare alcune delle donne coinvolte avrebbero sottolineato che il dirigente si sentiva intoccabile, e noncurante degli avvertimenti che riceveva "spesso" sul suo comportamento, probabilmente troppo leggeri. Sono ben undici le dipendenti dell'Ajax che hanno parlato dei suoi abusi di potere all'NRC Handelsblad decidendo di restare anonime.

I racconti su Overmars e sull'ambiente Ajax

Se alcune delle destinatarie dei messaggi di Overmars sono rimaste spiazzate, preferendo far cadere la cosa, altre hanno risposto a tono. Dalle conversazioni però emerge un contesto in cui può "prosperare la cattiva condotta sessuale". Insomma, chi ha discusso di questo tipo di abusi inizialmente all'interno dell'Ajax non ha trovato terreno fertile, e il tutto è rimasto nell'ambito di voci e chiacchiericcio, con un ambiente in cui non mancavano battute stereotipate e atteggiamenti sopra le righe. Oltre a quelle legate a Overmars ci sarebbero state anche altre situazioni pessime, come dichiarato da una delle donne: "Durante un drink, una donna ha visto come una collega è stata segretamente fotografata da un collega maschio, dopodiché il risultato è stato commentato in gruppo, e poi una donna ha ricevuto un messaggio da un giocatore che ha suggerito a loro due di trovare un cubicolo". Ecco allora il motivo per cui molte hanno deciso di non denunciare la cattiva condotta: "Se non lo accetti, te ne andrai molto rapidamente".

Insomma il quadro complessivo che emerge del dietro le quinte dell'Ajax è preoccupante. E c'è anche un altro aspetto da chiarire: Overmars a fine gennaio, durante un'assemblea generale straordinaria, ha ottenuto la ratifica della sua estensione del contratto. La società dunque ha scoperto solo dopo la cattiva condotta da parte sua? Oppure prima qualcuno si è mosso per cercare di tutelarlo? Questa l'ultima provocatoria domanda che campeggia sui quotidiani olandesi.