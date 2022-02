Overmars cacciato dall’Ajax, scoperti messaggi inappropriati alle colleghe: “Mi vergogno” L’Ajax e Overmars si separano. Sono stati scoperti dei messaggi inappropriati che Overmars, ora ex dirigente, ha inviato a delle colleghe che lavorano per il club.

A cura di Alessio Morra

L'Ajax e Marc Overmars si separano. La notizia dell'addio dell'ex grande calciatore olandese (anche di Arsenal e Barcellona) è sorprendente. Overmars da anni era un dirigente di rilievo del club. La decisione ha effetto immediato ed è stata ratificata dal consigli d'amministrazione del club e dal CEO Edwin van der Sar, che negli ultimi giorni ha avuto diversi colloqui con l'ex compagno di squadra.

Con questa nota è stato annunciato l'addio del dirigente: "Il direttore degli affari calcistici Marc Overmars lascerà l'Ajax con effetto immediato. Questa decisione è stata presa dopo le discussioni dei giorni scorsi tra il Consiglio di Sorveglianza e il CEO Edwin van der Sar. Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club".

Overmars ha commentato la vicenda e al sito dell'Ajax ha detto: "Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato con il club sul mio comportamento. Sfortunatamente, non mi ero reso conto che stavo attraversando il limite, ma mi è stato chiarito questo negli ultimi giorni. All'improvviso ho sentito un'enorme pressione. Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l'Ajax. Tutto questo ha un grande impatto sulla mia vita privata. Per questo chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia".

Si chiude così la storia tra l'Ajax e Overmars, che con i ‘Lancieri' ha spiccato il volo verso una splendida e e lunga carriera da calciatore, vissuta sempre a livelli altissimi. Nel 2012 era entrato nei quadri dirigenziali, il suo lavoro è stato sempre molto apprezzato, ed era stato corteggiato anche da squadre importanti, e l'Ajax per blindarlo ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2026. Ma molto prima è stato ratificato l'addio.