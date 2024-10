video suggerito

L’Aston Villa accoglie il Bayern facendogli uno sgarbo: espone la Champions vinta contro di loro Prima della partita contro il Bayern l’Aston Villa ha esposto la coppa vinta nel 1982 proprio contro i tedeschi. Un accoglienza che non evoca bei ricordi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Champions League ritorna in casa dell'Aston Villa per la prima volta dal 1983, un orgoglio per tutta la squadra che con Unai Emery ha potuto rivivere i fasti di un tempo. Quell'ultima edizione fu giocata dopo aver conquistato il titolo di Campioni d'Europa nell'anno precedente, l'unico storico trionfo che il club ricorda con fierezza anche a distanza di tanti anni. Per questo quella coppa è stata esposta oggi al Villa Park in occasione della prima partita europea giocata in casa, ma non è stato un bel benvenuto per il Bayern Monaco.

I tedeschi si sono ritrovati davanti la coppa scintillante mentre entravano negli spogliatoi dopo l'ispezione di campo e proprio quella Coppa Campioni evoca pessimi ricordi: nel 1982 l'Aston Villa l'ha vinta proprio contro di loro, con il gol di Peter Withe che rese magica quella notte.

L'accoglienza dell'Aston Villa al Bayern Monaco

Può sembrare uno sfottò crudele nei confronti dei tedeschi che appena entrati allo stadio sono costretti a rivivere gli incubi della sconfitta del 1982. Ma invece per l'Aston Villa è la celebrazione del traguardo più alto raggiunto nel corso della loro storia, un modo per celebrare il ritorno in Champions League ricordando che nella lista dei vincitori c'è anche il loro nome.

Il caso che la prima partita europea giocata al Villa Park sia proprio contro il Bayern Monaco è soltanto un caso. Probabilmente la Coppa dei Campioni sarebbe stata esposta ugualmente nel tunnel che porta agli spogliatoi, così da averla ben visibile quando si scende in campo, ma per tanti è stata un'accoglienza sgarbata per la squadra di Kompany costretta a vedere davanti agli occhi quella coppa che è stata persa tanti anni fa.

Ovviamente prima di lasciare spazio ai giocatori il trofeo è stato coccolato dai giocatori che lo hanno portato a casa nel 1982: insieme hanno ricordato quei momenti speciali, esponendo anche le loro magliette, accompagnati da un tifoso d'eccezione come il Principe William che da sempre segue la squadra da vicino e non ha voluto perdere questo momento speciale.