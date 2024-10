video suggerito

Milan coraggioso e sfortunato, il Bayer Leverkusen vince 1-0: Fonseca resta senza punti in Champions Il Bayer Leverkusen batte 1-0 il Milan nella 2ª giornata della Champions League 2024-2025, decide un gol di Boniface. Per il Milan è la seconda sconfitta in Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan perde anche con il Bayer Leverkusen, ma questa volta può recriminare. Perché i rossoneri hanno giocato per una mezz'ora abbondante in modo splendido e avrebbero meritato il pareggio. Boniface ha realizzato il gol vittoria per la squadra di Xabi Alonso, che è una delle poche squadre a punteggio pieno. Il Milan ha perso per la seconda volta in questa Champions.

Nel primo tempo meglio il Leverkusen

Morata in panchina, Fonseca va in campo con il 4-2-3-1. Il Bayer Leverkusen parte subito con il piede pigiato sull'acceleratore e nei primissimi minuti ha due occasioni, Maignan è bravo. Poi c'è una lunga fase di stallo. Con i padroni di casa che fanno tanto possesso, ma si trovano di fronte una squadra davvero ben organizzata. I campioni di Germania al 21′ trovano il gol con Boniface che svetta e di testa insacca, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare da parte di Frimpong. Il Bayer fa sempre tanto possesso, ma il Milan concede poco perché è messo bene e quando può riparte. Questo è l'obiettivo di Fonseca. In un paio di ripartenze il Milan crea il caos, ma ci prova solo Pulisic, tiro bloccato da Hradecky. All'intervallo è 0-0.

Boniface gol poi il Milan domina

Il secondo tempo è molto bello. Lo è perché il Leverkusen ha subito una grande occasione, ma Maignan c'è e poi perché i tedeschi al 52′ trovano l'1-0 con Boniface, stavolta è tutto buono. E a quel punto il Milan spinge e lo fa con convinzione. Hradecky salva il Bayer su Reijnders, il Milan attacca ed è pericoloso, ma facendolo si scopre pure. Reijnders ha una grande occasione, ma il portiere finlandese del Leverkusen lo stoppa.

Le folate offensive ora sono dei rossoneri che corrono tanto e bene, ma poi sotto porta mancano la conclusione vincente. Morata prende il posto di Abraham a metà ripresa. E con lo spagnolo le azioni offensive arrivano a profusione. Proprio il capitano della Spagna ne ha due nell'arco di un munto. Poi all'81' c'è la traversa di Theo Hernandez, che ci ha provato con un gran tiro dalla distanza. Anche nel finale il Milan ha un'altra chance, ma il risultato non cambia: 1-0 Leverkusen.