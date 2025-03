Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in Champions, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma oggi mercoledì 5 marzo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21. La squadra di Kompany è reduce dal successo sul Celtic nei playoff e giocherà il derby contro quella di Xabi Alonso, qualificatasi direttamente agli ottavi dopo la fase a girone unico. Le due formazioni sono separate in Bundesliga da 8 punti, con il Bayern primo e il Bayer secondo. In palio i quarti di finale contro la vincente di Inter-Feyenoord. Diretta TV su Sky e streaming su Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Partita: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen Orario: 21:00

21:00 Dove: Allianz Arena, Monaco di Baviera

Allianz Arena, Monaco di Baviera Quando: mercoledì 5 marzo 2025

mercoledì 5 marzo 2025 Diretta TV : Sky

: Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Champions League 2024-2025, ottavi andata

Dove vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta TV e streaming: canale e orario

Dove vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen? Il derby tedesco d'andata degli ottavi di Champions sarà trasmesso in esclusiva su Sky, e in particolare sul canale Sky Sport 253. Nessuna possibilità di vedere in chiaro il match che è in programma oggi alle ore 21, con ampio prepartita a partire dalle 20:30. Solo gli abbonati all'emittente satellitare potranno dunque vedere Bayern-Bayer in TV. Streaming disponibile sull'app Sky Go, per gli abbonati Sky e sulla piattaforma live on demand NOW.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Bayern Monaco dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Kane terminale offensivo. Alle sue spalle il trio formato da Musiala, Olise e Sané, pronto a seminare scompiglio nella difesa avversaria. Xabi Alonso potrebbe schierare il 3-4-2-1 con Tella e Wirtz a supporto di Boniface. Nelle retrovie spazio a Hermoso, con Mukiele e Tah. Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Palhinha; Olise, Musiala, Sané; Kane. All. Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Mukiele, Hermoso, Tah; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.