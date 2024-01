Osimhen non si è ancora presentato al ritiro della Nigeria per la Coppa d’Africa: “Ma dov’è finito?” Osimhen non si è ancora presentato al ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa: i tifosi sui social si chiedono dove sia l’attaccante del Napoli, al quale era stato concesso anche un permesso dal suo club per tornare in anticipo nel suo paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Victor Osimhen non si è ancora presentato al ritiro della Nigeria in vista della Coppa d'Africa che si disputerà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 in Costa d'Avorio. L'attaccante del Napoli ha ricevuto il permesso di lasciare l'Italia con qualche giorno di anticipo, vista anche la squalifica per la sfida con il Monza, per raggiungere prima il suo paese e trascorrere del tempo con amici e famiglia in vista degli allenamenti con la sua nazionale per il torneo continentale.

Il capocannoniere della passata Serie A e vincitore del Pallone d'Oro africano del 2023, però, non ha ancora raggiunto il ritiro della selezione allenata da José Peseiro. Al momento non è l’unico calciatore che manca all'appello: mancano lui, l'infortunato Iheanacho e Troost-Ekong che arriva domani.

Molti tifosi nigeriani sui social hanno iniziato a commentare sotto i profili della nazionale perché Osimhen sia ancora assente da ritiro a 10 giorni dalla data di esordio nella competizione. La domanda più diffusa sotto gli ultimi post è: "Ma dov'è finito?".

La Nigeria è stata sorteggiata nel gruppo A della Coppa d'Africa con Costa d'Avorio, Guinea Equatoriale e Guinea-Bissau: le Super Eagles inizieranno il loro percorso nel torneo il 14 gennaio alle ore 15:00 italiane contro la Guinea Equatoriale e poi affronteranno i padroni di casa della Costa d'Avorio il 18 e la Guinea-Bissau il 22 gennaio 2024.

Qualche giorno fa Victor Osimhen era stato filmato mentre lanciava intere mazzette di banconote in una discoteca a Lagos, in Nigeria, mentre festeggiava il compleanno e il Capodanno: non è la prima volta che il calciatore si produce in un atteggiamento del genere.

Pochi giorni fa era arrivata l'ufficializzazione del rinnovo con il Napoli fino al 2026 dopo mesi piuttosto tribolati: per il nigeriano è stato fatto un adeguamento dello stipendio importante e clausola rescissoria molto alta, che non esclude una cessione la prossima estate dopo le sirene arabe dell'anno scorso.