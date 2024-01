Osimhen filmato mentre lancia intere mazzette di banconote in discoteca dopo il rinnovo col Napoli In due video apparsi sui social in due giorni differenti, il 30 e il 31 dicembre, l’attaccante del Napoli è in un night club: a festeggiare il compleanno e il Capodanno. Assente contro il Monza per squalifica, era andato via in anticipo con un permesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due giorni in discoteca. Due momenti differenti ma la location e il copione sono gli stessi. Il 30 e il 31 dicembre Victor Osimhen era in un locale a Lagos, in Nigeria, dov'è tornato in anticipo (in previsione della Coppa d'Africa) rispetto all'ultimo impegno di campionato del Napoli con il Monza. Squalificato per l'ammonizione presa contro la Roma, ha ottenuto un permesso da parte della società per tornare in patria. In campo è mancato come il pane alla squadra che, complice anche l'assenza di Matteo Politano (pure lui a causa di un turno di stop per l'ingenuità commessa all'Olimpico), non è riuscita a vincere e ha perso ulteriore terreno dalla zona Champions.

Il lancio dei soldi. Non è la prima volta che si produce in un atteggiamento del genere. Osimhen ha una mazzetta in mano, sembrano sia banconote vere anche se è molto sensato pensare sia solo fac-simili. Toglie la fascetta che le tiene raggruppate, ne prende alcune e inizia a tirarle sulla gente. Lo fece anche nel 2021, sempre in occasione di una festa organizzata nel giorno del suo anniversario, attirandosi critiche durissime in piena era Covid. È un'usanza del suo Paese che, a quanto ne sono ignari, appare un atto da smargiasso. Non è un atteggiamento da straricco borioso, ma qualcosa che nella sua terra è interpretato come augurio di prosperità.

Circondato dai compagni di nazionale. In un'altra sequenza la punta delle ‘Super Aquile' è abbracciata a una persona che dà l'impressione di essere il suo sosia. In realtà accanto a lui, in quel night club dove può permettersi il lusso di stare senza pensieri, sono stati avvistati anche Victor Boniface, Asisat Oshoala e altri grandi ragazzi della selezione nigeriana. Pure loro ostentano i soldi guadagnati grazie agli ingaggi da calciatori.

Quanto alla pletora di commenti a corredo delle brevi clip, sono scanditi dall'ironia pungente nei confronti del massimo dirigente e ‘alla faccia' dei tifosi partenopei che schiumano delusione per l'andazzo della squadra. Nemmeno Mazzarri ce l'ha fatta, per adesso, a rimettere le cose a posto.

Fresco di rinnovo – che lo rende ricco, uno dei più pagati in assoluto nella storia del club di Aurelio De Laurentiis e non esclude la cessione nella prossima estate, Osimhen che è stato protagonista nella stagione dello scudetto ha perso smalto. Non è il solo in questa annata balorda, dove va tutto storto e la sorte sembra prendersi con gli interessi la benevolenza passata.

Il presidente s'è assunto ogni responsabilità di scelte programmatiche che hanno smontato la squadra: poteva aprire un ciclo assestandosi e rinforzandosi a livello societario, con un mercato intelligente e provando a tenere Spalletti, ha sbagliato tutto quel che poteva lasciando trascinare dal delirio di onnipotenza dell'uomo solo al comando.