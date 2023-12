L’agente di Osimhen enigmatico sull’addio al Napoli a fine stagione: “Parleremo con De Laurentiis” Dopo il ricco rinnovo di contratto di Victor Osimhen con il Napoli, il suo procuratore Roberto Calenda ha parlato della possibilità di un addio a fine stagione lasciando aperta ogni eventualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante la brutta sconfitta in casa della Roma, i tifosi del Napoli lo scorso sabato hanno ricevuto una bellissima notizia con l'ufficialità del rinnovo di contratto di Victor Osimhen arrivato al termine di una lunghissima trattativa cominciata la scorsa estate. Il centravanti nigeriano ha firmato un prolungamento fino al 2026 con ingaggio più che raddoppiato (si passa dai 4,5 milioni di euro ai 10 milioni di euro a stagione) e una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro.

Un accordo che però non lascia del tutto tranquilli i supporter partenopei convinti che, come avvenne in passato con Edinson Cavani, anche per il fresco vincitore del Pallone d'Oro africano si tratti di un rinnovo propedeutico ad una cessione nella successiva sessione di mercato. Eventualità sulla quale si è espresso il procuratore del calciatore, Roberto Calenda, in un'intervista rilasciata dopo l'annuncio del rinnovo di contratto con il Napoli al Corriere dello Sport.

L'agente del nigeriano a riguardo però è stato enigmatico: non ha smentito tale ipotesi lasciando aperta qualsiasi eventualità nel corso della prossima estate. "Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo nella storia del calcio italiano. Godiamocelo" ha difatti risposto Calenda sviando di fatto la domanda riguardo al possibile addio al Napoli di Osimhen al termine di questa stagione.

E la successiva risposta riguardo a cosa succederà la prossima estate non fuga di certo i dubbi: "La scorsa estate sono arrivate tante offerte, anche monstre (i 200 milioni offerti dall'Arabia Saudita, ndr), ma De Laurentiis voleva tenere Victor e noi ci siamo messi a disposizione. Se ci fosse stata la voglia di andare via, lo avremmo detto. E invece abbiamo lavorato, e tanto, solo al rinnovo. E la prossima estate sarà uguale: parleremo con De Laurentiis e vedremo insieme cosa fare" ha difatti chiosato Roberto Calenda lasciando di fatto aperta la porta ad un possibile addio al Napoli di Osimhen alla fine di questa stagione nonostante il ricco rinnovo di contratto appena firmato.