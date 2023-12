Folle calcio di Politano su Zalewski in Roma-Napoli: la reazione è una vera vendetta, rosso diretto Matteo Politano ha rimediato un più che giustificato rosso diretto da parte dell’arbitro Colombo al 66′ di Roma-Napoli quando ha scalciato Zalewski. Una reazione scomposta e ingiustificata che ha costretto i partenopei a giocare tutto il resto della partita in 10 contro 11. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Roma-Napoli si macchia di un episodio da censura al 66′ quando Matteo Politano rifila un calcione a Zalewski dopo che il giocatore della Roma, nel corpo a corpo aveva trattenuto l'esterno del Napoli per la maglia. Una reazione inconsulta, di fronte agli occhi di Colombo che non esita a mostrare il cartellino rosso per l'ex Inter. Una decisione sacrosanta che mette in estrema difficoltà il Napoli per un finale di partita con l'Olimpico che si infiamma e prova a trascinare la Roma, forte anche della superiorità numerica.

Doveva e poteva essere semplicemente un normale corpo a corpo di gioco e invece si è trasformato in un momento topico, a favore della Roma e contro il Napoli che si è ritrovato in dieci uomini. Colpa di Matteo Politano che ha avuto un vero e proprio raptus di follia verso Zalewski: nel provare a recuperare la palla, il giocatore giallorosso ha strattonato e preso per la maglia Politano. Un comportamento che avrebbe decretato una punizione a favore dei partenopei ma tutto è stato ribaltato dalla scomposta reazione: calcione rabbioso da dietro e rosso diretto.

La dinamica è chiara e giustamente Colombo non ha avuto dubbi: Politano era scattato in una classica azione di rimessa, con la palla al piede provando a prendere velocità a tal punto che Zalewski non può fare altro che cercare di fermarlo fallosamente. Trattenuta evidente e plateale che non evita il giallo al giallorosso ma per il Napoli va peggio: Politano tra rabbia e frustrazione non si trattiene e rifila un calcione all'avversario, anche se non violento, altrettanto plateale. Reazione da punire con il rosso diretto.

Un momento topico per il match che fino a quel momento era vissuto sul filo dell'equilibrio e che porta la gara sulla sponda giallorossa perché qualche istante più tardi sarà proprio la Roma a trovare la via del gol con il neo entrato Pellegrini e con un Napoli sulle ginocchia, psicologicamente e fisicamente. E che chiuderà in nove uomini a seguito anche del doppio giallo a Osimhen che si allontana dal campo prima del 90′ per fallo su El Shaarawy.