I calciatori della Serie A convocati per la Coppa d’Africa 2024, cosa succede al fantacalcio La Coppa d’Africa si disputerà dal 13 gennaio all’11 febbraio. Potenzialmente 51 calciatori della Serie A potrebbero essere convocati. Tra questi Osimhen, Lookman e Chukwueze. Tre squadre sono certe di non perdere nemmeno un calciatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Coppa d'Africa aprirà il 2024 del calcio internazionale. La manifestazione si terrà dal 13 gennaio all'11 febbraio in Costa d'Avorio. Il Senegal campione in carica mette in palio il trofeo vinto ai rigori due anni fa contro l'Egitto. Il campo di partecipazione sarà ampio e il livello alto. In campo ci saranno giocatori di altissimo livello, che molleranno i rispettivi club per cercare di vincere il titolo. La Serie A rischia di perdere 51 calciatori, solo tre squadre non vedranno partire nemmeno un calciatore. Un problema anche per chi gioca al Fantacalcio e ha speso tanto per giocatori come Osimhen o Lookman o a inizio stagione ha scommesso su Luvumbo.

Qualche anno fa era stato deciso di spostare in estate la Coppa d'Africa, che però ritorna nuovamente nella classica collocazione invernale, che fa infuriare i club. Stavolta non si è deciso in modo deliberato. Ma le inondazioni che hanno devastato la Costa d'Avorio hanno spostato il torneo dal giugno 2023 a inizio 2024. Non manca nessuna big e ciò significa che di calciatori di livello ce ne saranno parecchi.

Si parte sabato 13 gennaio e si finisce domenica 11 febbraio. La FIFA ha stabilito che i convocati dovranno essere a disposizione delle rispettive nazionali dieci giorni prima del via. Ciò significa che dal 4 gennaio in poi i convocati raggiungeranno la Costa d'Avorio. Ma quali calciatori della Serie A saranno in campo? Ufficialmente di nomi ce ne sono pochi, perché non tutte le nazionali hanno già diramato le convocazioni. Ma è chiaro che i migliori saranno al via.

Osimhen e Anguissa lasceranno il Napoli, così come Lookman che mollerà l'Atalanta potenzialmente per quasi un mese e mezzo. Tutti i convocati non saranno a disposizione già per la 19ª giornata di Serie A (6-7 gennaio) e chi arriverà fino in fondo resterà fuori fino all'11 febbraio. Che tradotto farebbe sei turni di assenza. Naturalmente non sarà per tutti così. Perché saranno solo quattro le nazionali in gara fino alla fine.

Ma anche la sola partecipazione alla fase ai gironi porterà a tre match saltati in Serie A (e al Fantacalcio). Con Napoli e Fiorentina che perdono calciatori pure per la Supercoppa Italiana. Quattro incontri saltati per chi arriva agli ottavi, cinque ai quarti.

Il Milan potenzialmente può perdere tre giocatori (Adli, Bennacer, Chukwueze), mentre il Torino rischia di perdere quattro elementi. L'Udinese cinque, la Salernitana addirittura sei. Ma non è automatico che tutti i calciatori nelle rose delle squadre di Serie A vengano convocati per la Coppa d'Africa. Inter, Juventus e Lazio non perderanno nemmeno un calciatore, non avendo giocatori africani in rosa.

I calciatori africani della Serie A possibili convocati per la Coppa d'Africa

ATALANTA

Ademola Lookman (Nigeria)

El Bilal Tourè (Mali)

BOLOGNA

Oussama El Azzouzi (Marocco)

CAGLIARI

Antoine Makoumbou (Repubblica del Congo)

Ibrahim Sulemana (Ghana)

Zito Luvumbo (Angola)

EMPOLI

Tyronne Ebuhei (Nigeria)

Emmanuel Gyasi (Ghana)

Youssef Maleh (Marocco)

FIORENTINA

M'Bala Nzola (Angola)

Alfred Duncan (Ghana)

Christian Kouamé (Costa d'Avorio)

FROSINONE

Abdou Harroui (Marocco)

Sofiane Bidaoui (Marocco)

Whalid Cheddira (Marocco)

Mehdi Bourabia (Marocco)

GENOA

Caleb Ekuban (Ghana)

INTER

nessuno

JUVENTUS

nessuno

LAZIO

nessuno

LECCE

Hamza Rafia (Tunisia)

Lameck Banda (Zambia)

Ahmed Touba (Algeria)

MILAN

Ismael Bennacer (Algeria)

Yacine Adli (Algeria)

Samuel Chukwueze (Nigeria)

MONZA

José Machin (Guinea Equatoriale)

Jean-Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio)

NAPOLI

Victor Osimhen (Nigeria)

Frank Anguissa (Camerun)

ROMA

Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

Houssem Aouar (Algeria)

SALERNITANA

Lassana Coulibaly (Mali)

Boulaye Dia (Senegal)

Simy Nwankwo (Nigeria)

Dylan Bronn (Tunisia)

Jovane Cabral (Capo Verde)

Chukwubuikem Ikwuemesi (Nigeria)

SASSUOLO

Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

TORINO

Koffi Djidji (Costa d'Avorio)

Adrien Tameze (Camerun)

Yann Karamoh (Costa d'Avorio)

Demba Seck (Senegal)

UDINESE

Isaac Success (Nigeria)

Hassane Kamara (Costa d'Avorio)

Adam Masina (Marocco)

Kingsley Ehizibue (Nigeria)

Maduka Okoye (Nigeria)

VERONA

Martin Hongla (Camerun)

Michael Folorunsho (Nigeria)