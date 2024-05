video suggerito

I convocati della Germania per gli Europei 2024: fuori Hummels e Goretzka, la stella è Wirtz Il c.t. Jurgen Nagelsmann ha convocato 27 calciatori per gli Europei, uno sarà escluso. Intanto sono già fuori Goretzka e tre giocatori che con il Borussia Dortmund disputeranno la finale di Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Euro 2024 si disputerà in Germania e la prima nazionale a ufficializzare i nomi dei convocati è proprio quella che organizza gli Europei. Nagelsmann è stato il primo a sciogliere la riserva, ha convocato 27 calciatori, uno di questi sarà escluso una settimana prima dell'inizio della manifestazione, e non mancano le sorprese. Perché il giovane c.t. ha escluso Hummels, che non è più giovanissimo, ma sta giocando a un livello elevatissimo e che in patria volevano agli Europei a furor di popolo. Fuori anche Sule, Brandt, Adeyemi e Goretzka. A casa anche Gnabry, che è infortunato.

Il girone della Germania agli Europei

La Germania vuole riscattarsi e tornare al vertice dopo tre grandi manifestazioni deludentissime. Nagelsmann sta lavorando bene e inizierà gli Europei senza i favori del pronostico, cosa che potrebbe certamente aiutare. Scozia, Svizzera e Ungheria le avversarie del Girone A.

Esclusi eccellenti e tanti calciatori di Stoccarda e Bayer Leverkusen

Le convocazioni, come tradizione vuole, creano discussioni. Perché di esclusi eccellenti ce ne sono. Soprattutto perché il c.t. classe 1987 ha fatto fuori tre calciatori del Borussia Dortmund che si apprestano a giocare la finale di Champions (l'1 giugno contro il Real) e cioè Hummels, Brandt e Adeyemi. Fuori pure Leon Goretzka, centrocampista di prima fascia del Bayern Monaco. A casa pure Sule e Gnabry, che paga però un infortunio.

Quattro calciatori dello Stoccarda, sorpresa della Bundesliga, e quattro del Bayer Leverkusen. Cinque del Bayern, compreso Muller, che ha solo due anni in meno del suo Commissario Tecnico. C'è anche Gross del Brighton di De Zerbi. Due i giocatori del Real e due del Borussia. In ogni caso la Germania avrà dei calciatori che hanno vinto la Champions League agli Europei.

I convocati della Germania per Euro 2024

Portieri: Baumann (Hoffenheim), Neuer (Bayern Monaco), Nubel (Stoccarda), Ter Stegen (Barcellona);

Difensori: Anton (Stoccarda), Henrichs (Lipsia), Kimmich (Bayern Monaco), Koch (Eintracht Francoforte), Mittelstadt (Stoccarda), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayer Leverkusen);

Centrocampisti: Andrich (Bayer Leverkusen), Fuhrich (Stoccarda), Gross (Brighton), Gundogan (Barcellona), Kroos (Real Madrid), Musiala (Bayern Monaco), Pavlovic (Bayer Leverkusen), Sané (Bayern Monaco), Wirtz (Bayer Leverkusen);

Attaccanti: Beier (Hoffenheim), Fullkrug (Borussia Dortmund), Havertz (Arsenal), Muller (Bayern Monaco), Undav (Stoccarda)