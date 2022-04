Osimhen mette in apprensione il Napoli: allenamento interrotto, in forse per la Fiorentina Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra: questo il report dell’ultimo allenamento che ha allarmato i tifosi del Napoli.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è pace per il Napoli nemmeno quando tutto sembra andare per il verso giusto: dopo il successo di prestigio a Bergamo che ha rimescolato le gerarchie in classifica al di là dei semplici numeri, adesso Luciano Spalletti deve tornare a fare anche i conti con la Dea Bendata: Victor Osimhen si è fermato nell'allenamento mattutino di mercoledì e ha patito un problema muscolare la cui entità verrà analizzata nelle prossime ore. Tanto è bastato, però, per mettere in ansia il club partenopeo che sull'attaccante conta moltissimo, per il rush finale e non solo.

Prima, il nome di Osimhen era apparso su quasi tutte le prime pagine sportive per il suo ‘ritardo' nel rientro a Napoli, con il club che – secondo i più indiscreti – sarebbe stato pronto a multarlo davanti all'insofferenza crescente del gruppo. Poi, il suo nome è ritornato per un contrattempo in allenamento che gli ha impedito di concludere la seduta aprendo all'ipotesi di una sua mancata presenza nella prossima partita di campionato, contro la Fiorentina. Se nel primo caso, tutto è stato smentito e non aveva alcun radicamento di verità, nel secondo purtroppo è tutto accaduto realmente.

A comunicare la situazione è stato lo stesso Napoli nel consueto report di fine seduta, riassuntivo sul lavoro svolto da parte dei giocatori di Luciano Spalletti a Castel Volturno: "Ounas, Petagna e Di Lorenzo – si legge nella nota diramata dal club partenopeo – hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra". Dunque, un problema muscolare, della cui natura si discuterà tra lo staff medico nelle prossime ore per valutarne la consistenza. Il punto è che, stando alla notizia, ad oggi difficile pensare che l'attaccante scenda in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, anche se lo stesso Osimhen poco più tardi ha rassicurato i tifosi, sulle proprie condizioni.

La partita al ‘Maradona' è ancora sufficientemente distante per sperare in un recupero: si gioca domenica 15 aprile alle 15.00 e c'è tutto il tempo di valutare con calma la situazione. Per Osimhen si tratterebbe del secondo match consecutivo senza giocare, dopo la sfida all'Atalanta non disputata per squalifica. Senza di lui, il Napoli si è comunque comportato benissimo ma di certo mancherebbe l'apporto in attacco del top scorer stagionale (11 reti in campionato), visi anche i numeri mostrati proprio prima dell'ultima sfida di Bergamo: doppiette contro Udinese e Verona, altrettante vittorie partenopee e Napoli incollato a corto muso alla capolista Milan.