Osimhen ha perso la maschera amuleto: soluzione d’emergenza contro il Milan Victor Osimhen del Napoli ha smarrito la maschera mentre era impegnato con la sua nazionale. L’attaccante ora dovrà fare i conti con una soluzione d’emergenza.

A cura di Marco Beltrami

Victor Osimhen ha dovuto fare i conti con una particolare disavventura al momento del rientro dalle partite con la Nigeria. Il centravanti protagonista di una stagione eccezionale con con il Napoli ha perso la sua celebre maschera, che indossa ormai per un motivo speciale.

Per i piccoli tifosi azzurri Osimhen è quasi un supereroe con quella piccola maschera intorno agli occhi e sugli zigomi. Un accessorio che l'attaccante africano ha dovuto iniziare ad utilizzare per motivi di forza maggiore. Terribile nel novembre 2021 lo scontro con Skriniar, con conseguente danno al volto operazione, e inevitabile ricorso alla protezione per giocare.

Una protezione diversa rispetto a quella attuale che ormai è diventata parte integrante dell'ex centravanti del Lille è che è per certi versi "minimal" in confronto alla prima, maggiormente coprente. In realtà questo dispositivo realizzato su misura sulla base di una scansione 3D del viso non servirebbe per quella frattura ormai completamente guarita, con il ricorso del giocatore a fine stagione alla sala operatoria per togliere tutte le viti apposte.

Perché dunque Osimhen indossa ancora la maschera? Una decisione figlia di un mix di paura (per il rischio di un nuovo colpo) e scaramanzia, a giudicare da come stanno andando le cose con il Napoli.

Un aspetto questo che lo stesso Osimhen in un'intervista a Elegebete Tv Sports ha spiegato così: "Fa parte del mio look, come i capelli colorati di giallo. Ai tifosi piace e penso che non la toglierò, anche se adesso non ho più bisogno della protezione al viso. I napoletani stanno inventando di tutto con la mia immagine con la maschera: torte, drink, persino il sushi. È un'altra dimostrazione di affetto nei miei confronti, come quelle che la gente mi regala allo stadio quando faccio un gol".

E quella maschera ora a quanto pare non è più nella sua disponibilità. Il giornalista Raffaele Auriemma ha rivelato che Osimhen avrebbe smarrito il suo portafortuna dopo il rientro dalla partita tra la Nigeria e la Guinea Bissau.

Cosa succede ora, visto che alle porte c'è la sfida contro il Napoli, aperitivo per il delicato doppio confronto dei quarti di Champions? Nell'attesa che Ortopedia Ruggiero provveda a realizzarne una nuova, la stella del Napoli indosserà la vecchia maschera quella indossata subito dopo l'infortunio.